В «Дамате» успешно реализуется программа устойчивого развития

14.12.2021 | 13:28

Группа компаний «Дамате» подводит итоги первого года работы новой программы устойчивого развития, которую в 2020 году сформировала на основе 17 целей Организация Объединенных Наций.

В основе программы лежат принципы ответственного ресурсопотребления. Для воплощения их в жизнь «Дамате» впервые провела комплексную проверку своих инициатив в области охраны окружающей среды, ресурсосбережения, социальной политики. По итогам аудита была сформирована экосистема метрик и целей.

Энергоэффективной мерой стала модернизация насосных станций и применение частотного регулирования, внедрение светодиодного освещения, его зонирование и отладка алгоритмов включения в ночное время, автоматизация регулирования вентиляции и завершение реконструкции очистных сооружений.

Еще одно направление деятельности - раздельный сбор и передача на переработку вторсырья, которое превращается в новые изделия. Предприятия «Дамате» передали на переработку порядка 50 тонн макулатуры, 5 тонн пленки, 3 тонны металлолома.

Кроме этого, в зависимости от направления деятельности подразделений «Дамате» используется от 60 до 80% «устойчивой упаковки», и работы по поиску экологичных альтернатив продолжаются.

С точки зрения принципов устойчивого развития продукция «Дамате» оценивается по двум важным параметрам. Первый - качество. Для этого контролируются количество обоснованных рекламаций и работа с ними. Этот показатель снизился почти на 40% при и так уже минимальных абсолютных цифрах

Второй параметр - здоровый состав, несущий покупателям максимальную пользу. Все товары выпускаются под «чистой» этикеткой, а покупатели молочной продукции получают информацию о составе «ЗОЖной» маркировкой «Светофор» (в 2021 году таких товаров было уже порядка 7%).

Что касается социальной политики, то в 2021 году в мероприятиях «Академии «Дамате» приняли участие более 7,5 тысячи детей сотрудников, проект «Новое поколение «Дамате» привлек порядка 370 участников, 407 человек поучаствовали в жилищной программе, около 6 тысяч приняли участие в программе «Корпоративный университет». Развиваются программы «Льготные цены на продукцию собственного производства», «Компенсация стоимости питания», «Материальная помощь».

Большую работу проводят волонтеры «Дамате». В мероприятиях нового клуба «Дарим магию тепла» участвовали более 100 человек, добровольцы провели субботники и экологические акции, а также несколько встреч с резидентами инклюзивного поместья «Новые берега».

В будущем году «Дамате» планирует продолжить работы по программе, добавляя в нее актуальные проекты.