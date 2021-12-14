На улице Циолковского вновь заработал процедурный кабинет

14.12.2021 | 19:25

Почти два месяца медсестра процедурного кабинета амбулатории на улице Циолковского работала в чужих стенах. Теперь вернулась к родным пенатам и ждет своих подопечных на уколы, забор крови и выполнение других врачебных назначений. Процедурный кабинет возобновил свою работу.

«Все соскучились по родному кабинету, по «своей» процедурной медсестре. Я вернулась на свою работу, все довольны - и я довольна. Всех приглашаю, приходите, всех полечим», - рассказала медицинская сестра процедурного кабинета Светлана Гришина.

С октября некоторые городские амбулатории были отданы под прием пензенцев, у которых коронавирусная инфекция протекала в легкой форме. Сделали так, чтобы разграничить потоки людей с признаками COVID-19 и другими заболеваниями.

«Если пациент заболел, вызывают врача на дом по номеру телефона 999-130 или по номеру телефона регистратуры. Сотрудник call-центра записывает согласно открытому расписанию на определенное время, на данный день и уже приглашает в амбулаторию», - пояснила заведующая поликлиникой № 14 г. Пензы Лидия Панферова.

Заболеваемость идет на спад, что позволило два подразделения - на Циолковского, 6, и на Богданова, 63а, - вывести из списка красных зон. В остальных продолжают оказывать помощь горожанам с положительным тестом на COVID-19.

«Изменился режим работы амбулатории на Ново-Казанской, на Антонова: здесь теперь амбулатории ведут прием с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00. График работы амбулаторий, расположенных на Ладожской и Островского, остался без изменений», - сообщил заведующий поликлиникой № 7 г. Пензы Святослав Названов.

Запись - только предварительная.