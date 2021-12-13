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Общество

В Пензе встретились представители многих национальностей

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Представители практически всех национальностей, проживающих на территории Пензенской области, собрались за круглым столом в библиотеке имени Лермонтова. Темой беседы стали межэтнические отношения в современном обществе. Их решили разобрать на примере семейных уз, которые порой связывают разных людей.

«Будем, наверное, заострять свое внимание на межконфессиональных браках, потому что здесь очень много вопросов, какой религии будет придерживаться ребенок, рожденный в таком браке. Здесь тоже присутствуют представители межконфессиональных браков. Они нам будут рассказывать, каким образом к выбору религии они подходили в своей семье, как праздники они вместе справляют межнациональные, как уважают традиции другой национальности», - отметила заместитель председателя татарской национальной культурной автономии Винера Мухамеджанова.

Анатолий Суслов почти 45 лет идет по жизни рука об руку со своей супругой. Оба эрзя. А вот их дочь вышла замуж за русского.

«В семье у нас разные национальности. Лично для меня национальность не имеет значения, главное - чтобы мы понимали друг друга. А нация тут не при чем, были бы люди мы», - рассказал Анатолий.

Встреча проходила в рамках марафона «Наше единство в многообразии». Его запустили в начале года благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

«Мне очень приятно видеть, что в зале сидит большое количество молодых ребят, девушек, которые, возможно, уже родители, возможно скоро будут родителями. Вопрос о межнациональных, межкультурных отношениях межэтнических очень важен, потому что наша страна многонациональная, и наш регион», - сообщил заместитель министра внутренней и информационной политики Пензенской области Дмитрий Семин.

Это докажет «Мост дружбы» - заключительное мероприятие года. Оно состоится 23 декабря в центре культурного развития «Дом офицеров». На нем подведут итоги длительного марафона, который объединил представителей 11 национальностей.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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