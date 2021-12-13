В Пензе из-за коммунальной аварии затопило школьный стадион

13.12.2021 | 18:21

Словно хрупкое стекло трещал под ногами прохожих лед. Им буквально за пару часов затянуло двор, стадион школы № 46. Большая вода внезапно пришла на территорию образовательного учреждения, а низкие температуры быстро сделали свое коварное дело.

«Понедельник начался для всех в 6 утра. Нам сообщили, что на улице Российской, это чуть повыше школы, произошла коммунальная авария, и в 6:40 все родители, классные руководители и дети были предупреждены о такой ситуации», - сообщила зам. директора школы № 46 г. Пензы Вера Рахманова.

К центральному входу вода прибывала и прибывала. Пришлось из поддонов соорудить мостки, чтобы уже после уроков дети могли спокойно выйти. Местные жители, которые традиционно совершают променад вокруг стадиона, меняли маршрут. Не до прогулок, когда везде лед, а под ним вода.

«Мы в пролете, так скажем. Вот кругами ходим, а попасть не можем. Все течет. Море, океаны. Весь район обошли, и нигде не можем найти себе такой курс», - рассказала жительница г. Пензы Нина Киселева.

Внука из садика забрали, отметила пенсионерка, так как в дошкольном учреждении нет воды. А все по той же причине - авария. Из-за нее серьезно пострадало и футбольное поле. Часть его превратилась в каток. Вместо любителей погонять мяч туда теперь только хоккейную команду запускать.

«Под полем дренажная система, которая не рассчитана на такие коммунальные аварии, она сейчас заледенела. Будем смотреть по лету уже, что там происходит, сейчас потому что нельзя сказать с уверенностью, что там на самом деле», - пояснила Вера Рахманова.

Судя по опознавательным знакам на спецтехнике, приехавшей для устранения аварии, ЧП произошло на водопроводной ветке, до которой пытаются докопаться.

Воды утекло столько, что даже за пределами школьного двора видны следы. Представителям дорожной службы пришлось посыпать песком проезжую часть на улице Вишневой.