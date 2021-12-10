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Общество

В Пензе спасатели предупредили рыбаков об опасности льда

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Рыболовы - народ упрямый, до последнего готовы сидеть около лунок ради окунька с ладошку, рискуя жизнью. Толщина покрова пока невелика.

«Пять сантиметров, а должно быть минимум семь. Этот лед очень опасный», - рассказал старший государственный инспектор центра ГИМС ГУ МЧС России по области Андрей Сидоров.

Рыбаков призывают не испытывать судьбу и дождаться, когда лед будет толще и надежнее.

Сотоварищи по зимнему хобби, завидев сотрудников в спасательных жилетах, направились к ним. Бывалые любители ловли не первый год сидят на «своих» местах. Один, готовый показать спасательный набор, отправился за набором, хотя, теоретически, должен иметь его всегда под рукой.

Через пару минут рыбак вернулся к берегу с веревкой и устройствами. Мужчину не останавливает даже то, что ему уже раз пришлось побывать в шкуре моржа.

«Сам выбрался. Три раза об лед стукнулся головой, потом попал в прорубь», - рассказал он.

Такова философия зимней рыбалки: даже охладив пыл, они вновь рискуют и идут бурить лунки. Хотя, если бы за выход на тонкий лед привлекали к административной ответственности, желающих посидеть на замерзшем водоеме было бы гораздо меньше. Пока же тем, у кого хрустит под ногами, раздают инструкции, как действовать в случае ЧП.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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