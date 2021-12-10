На улицах Пензы открылись первые елочные базары

10.12.2021 | 14:07

В пятницу, 10 декабря, в Пензе открылись первые елочные базары. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, приобрести живое хвойное дерево уже можно на Калинина, 93, пр-те Строителей, 1 и 170, Клары Цеткин, 25 и 55.

«По информации предпринимателей, в выходные дни откроются елочные базары по адресам: Ленинградская, 1, Кижеватова, 10, Терновского, 164, Терешковой, 10», - пояснили в мэрии, уточнив, что основная часть точек будет работать после 15 декабря.

Купить новогоднюю красавицу можно по цене от 350 рублей за метр.

«Администрация города Пензы рекомендует покупать сосны и ели на легальных торговых точках. Здесь имеются фитосанитарные документы, товарно-транспортные накладные, порубочные билеты, а также договоры на размещение точек», - предупредила пресс-служба.

Для пресечения несанкционированной торговли хвойными в городе будут проводиться рейды.