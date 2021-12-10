Сетевое издание|18+|Пятница|10 дек 2021|15:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

На улицах Пензы открылись первые елочные базары

Печать

В пятницу, 10 декабря, в Пензе открылись первые елочные базары. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, приобрести живое хвойное дерево уже можно на Калинина, 93, пр-те Строителей, 1 и 170, Клары Цеткин, 25 и 55.

«По информации предпринимателей, в выходные дни откроются елочные базары по адресам: Ленинградская, 1, Кижеватова, 10, Терновского, 164, Терешковой, 10», - пояснили в мэрии, уточнив, что основная часть точек будет работать после 15 декабря.

Купить новогоднюю красавицу можно по цене от 350 рублей за метр.

«Администрация города Пензы рекомендует покупать сосны и ели на легальных торговых точках. Здесь имеются фитосанитарные документы, товарно-транспортные накладные, порубочные билеты, а также договоры на размещение точек», - предупредила пресс-служба.

Для пресечения несанкционированной торговли хвойными в городе будут проводиться рейды.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Ёлки хороши настоящие. Не суррогатные.

Гость||

У Леруа мерок дранненькие пихточки продают по 2500р! Совсем оочумели!

Гость||

Мне жалко срубленные....пусть бы росли.

Гость||

Вандалы

Гость||

не нужны эти атрибуты праздника который заведомо испорчен ограничениями итп

Гость||

За экологию борются, а деревья рубят. Ради недели ристалища прахом идёт десяток лет выращивания

Гость||

Гость писал(a):

За экологию борются
Это кто за неё борется наверное завод маяк!

Гость||

А я люблю под ёлочкой в слюни поваляться!

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

За экологию борются
Это кто за неё борется

> наверное завод маяк!

_________

Хозяева Маяка живут в странах развитого капитализма, и им насрать на ваш Сурский Край, или как вы там называете эту территорию

Гость||

Был прилег на днях под главной ёлкой отдохнуть после того как допил последний фанфурик бояры,а какие то мужики меня прогнали сказали сейчас телевидение приедет,козлы!

Гость||

Елки засохшие и желтые?

Гость||

Когда пенсионерам конфеты Чуча будут раздавать за прививку?

Гость||

Гость писал(a):

Елки засохшие и желтые?
Все в говне!

Гость||

Гость писал(a):

Елки засохшие и желтые?

Все в говне!

Ну если их на "тротуары" прям так кладут, то они конечно перепачкаются.

Гость||

под главной ёлкой

_______

Так вот кто транспарант брезентовый за сорок тыщ оторвал!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте