На елочные базары Пензы завезли новогодние деревья

10.12.2021 | 18:34

Пензенцы потянулись на елочные базары. В городе витает аромат Нового года: хвойные деревья завезли на точки продаж. В 2021-м на территории муниципалитета их будет 82.

«Народ только приценяется. Продали одну елочку - пришли с ребенком, получили подарок от нас. Для детишек мы приготовили сувениры: кто у нас с детьми покупает елочки - обязательно ребенку сувенир», - рассказала администратор елочного базара Ирина Рубанова.

Пока выставили первую партию вечнозеленых, по мере спроса деревья будут подвозить. Ассортимент их разнообразен. Есть и доморощенные, и заграничные красавицы. Пихта из Дании похожа на искусственную, а вот цена вполне настоящая - 3 000.

«Очаровательные у нас ели, с Урала привезенные, рубка в конце ноября - начале декабря. Свежайшие, прямо капает смола! Сосны пензенские», - отметила Ирина Рубанова.

«Рубили по совести. Старались, чтобы попышнее, чтобы угодить всем. Счастливо встретить Новый год всем!» - пожелал продавец елок Олег Гусев.

По местам продаж будут ездить представители потребительского рынка администрации Пензы, следя за чистотой на елочных базарах. И не только.

«В ходе рейдов будем смотреть порубочные билеты и все сопутствующие документы. Ходим, ездим, проверяем, выявляем несанкционированную торговлю, если такая имеется», - сообщила начальник отдела управления администрации г. Пензы Олеся Позднякова.

В этом году стартовая цена за метр сосны - 400 рублей, то есть на 50 дороже, чем в прошлом.