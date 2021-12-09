Юные пензенцы встретились с гимнастом Денисом Аблязиным

Воспитанники детского сада № 10 «Калейдоскоп» делают первые шаги в большой спорт. Подготовительная группа пришла в «Буртасы». Эту встречу малыши запомнят надолго: на помосте для вольных упражнений детей ждал олимпийский чемпион Денис Аблязин. Дошколята засыпали гимнаста вопросами, как стать хорошим спортсменом.
«Всегда нужно очень любить свой вид спорта, потому что трудолюбие - это первый фактор того, что будет результат», - подчеркнул олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин.
Гостей интересовала и личная жизнь многократного призера Олимпийских игр. Денис не уходил от ответов, даже назвал свой адрес прописки.
Пока гимнаст вел открытую беседу с воспитанниками детского сада, его наставник Анатолий Олушев тренировал спортсменку из Казахстана, приехавшую на сборы.
«Зависит от тренера - смотря что он хочет увидеть, как он это видит. А возможно ли - знает один бог, наверное. Планируешь одно, получается другое: бывает, занимается гимнастикой, а становится чемпионом мира по плаванию или по фехтованию. У нас вид спорта такой, что он охватывает все виды спорта», - рассказал тренер Дениса Аблязина Анатолий Олушев.
Общение, включающее в себя фотосессию и раздачу автографов, Денис чередовал с тренировкой. Свои навыки продемонстрировали и гости.
Заглянули дети также в зал, где тренируются их ровесники. Юные атлеты показали, чему смогли научиться за время занятий. Пока что движения начинающих спортсменов напоминают больше хореографию, чем гимнастику.
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Ага, он им расскажет , как с бывшими женами из за алиментов воевать...