Юные пензенцы встретились с гимнастом Денисом Аблязиным

09.12.2021 | 19:26

Воспитанники детского сада № 10 «Калейдоскоп» делают первые шаги в большой спорт. Подготовительная группа пришла в «Буртасы». Эту встречу малыши запомнят надолго: на помосте для вольных упражнений детей ждал олимпийский чемпион Денис Аблязин. Дошколята засыпали гимнаста вопросами, как стать хорошим спортсменом.

«Всегда нужно очень любить свой вид спорта, потому что трудолюбие - это первый фактор того, что будет результат», - подчеркнул олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин.

Гостей интересовала и личная жизнь многократного призера Олимпийских игр. Денис не уходил от ответов, даже назвал свой адрес прописки.

Пока гимнаст вел открытую беседу с воспитанниками детского сада, его наставник Анатолий Олушев тренировал спортсменку из Казахстана, приехавшую на сборы.

«Зависит от тренера - смотря что он хочет увидеть, как он это видит. А возможно ли - знает один бог, наверное. Планируешь одно, получается другое: бывает, занимается гимнастикой, а становится чемпионом мира по плаванию или по фехтованию. У нас вид спорта такой, что он охватывает все виды спорта», - рассказал тренер Дениса Аблязина Анатолий Олушев.

Общение, включающее в себя фотосессию и раздачу автографов, Денис чередовал с тренировкой. Свои навыки продемонстрировали и гости.

Заглянули дети также в зал, где тренируются их ровесники. Юные атлеты показали, чему смогли научиться за время занятий. Пока что движения начинающих спортсменов напоминают больше хореографию, чем гимнастику.