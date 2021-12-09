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Общество

Юные пензенцы встретились с гимнастом Денисом Аблязиным

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Воспитанники детского сада № 10 «Калейдоскоп» делают первые шаги в большой спорт. Подготовительная группа пришла в «Буртасы». Эту встречу малыши запомнят надолго: на помосте для вольных упражнений детей ждал олимпийский чемпион Денис Аблязин. Дошколята засыпали гимнаста вопросами, как стать хорошим спортсменом.

«Всегда нужно очень любить свой вид спорта, потому что трудолюбие - это первый фактор того, что будет результат», - подчеркнул олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин.

Гостей интересовала и личная жизнь многократного призера Олимпийских игр. Денис не уходил от ответов, даже назвал свой адрес прописки.

Пока гимнаст вел открытую беседу с воспитанниками детского сада, его наставник Анатолий Олушев тренировал спортсменку из Казахстана, приехавшую на сборы.

«Зависит от тренера - смотря что он хочет увидеть, как он это видит. А возможно ли - знает один бог, наверное. Планируешь одно, получается другое: бывает, занимается гимнастикой, а становится чемпионом мира по плаванию или по фехтованию. У нас вид спорта такой, что он охватывает все виды спорта», - рассказал тренер Дениса Аблязина Анатолий Олушев.

Общение, включающее в себя фотосессию и раздачу автографов, Денис чередовал с тренировкой. Свои навыки продемонстрировали и гости.

Заглянули дети также в зал, где тренируются их ровесники. Юные атлеты показали, чему смогли научиться за время занятий. Пока что движения начинающих спортсменов напоминают больше хореографию, чем гимнастику.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Ага, он им расскажет , как с бывшими женами из за алиментов воевать...

Гость||

А что д/с 10 блатота, что их в мороз повели черт те знает куда?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.12.2021 19:46|

Ага, он им расскажет , как с бывшими женами из за алиментов воевать...

Мужик, тебе чё, тоже алиментов хочется, что всё не унимаешься?

Гость||

Да я трлько начал! Это ты затычка во всех бочках! Он внука моего обделил, мр-н!

Гость||

Бросил ребенка, герой, и на тренера накатил телегу! Пример для подрожания!

Гость||

Гость писал(a):

Мужик, тебе чё, тоже алиментов хочется, что всё не унимаешься?
денег всем хоцца, а что слушать этого спортуса, сытый голодного не вразумеет

Гость||

Просто повезло, сила есть ума не надо, да и мало ума, но тушка зачетная!пока, аминь

Имя: Гость
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