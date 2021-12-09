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Общество

В Пензе открылся семинар по вопросам воспитания молодежи

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Вопросами воспитания подрастающего поколения будут в течение трех дней задаваться специалисты сферы молодежной политики со всего региона. В Пензе открылся областной семинар, в работе которого принимают участие представители разных районов губернии.

Ханум Корзина из Башмакова рассказала о том, каких результатов удалось достичь на территории ее муниципального образования.

«Мы разработали проект по содействию социализации подростков, состоящих на различных видах учета. Этот проект был поддержан правительством и Министерством образования Пензенской области на областном образовательном форуме «Сурские ласточки». Первый этап проекта мы успешно реализовали уже в текущем году. На следующий год у нас в планах - второй этап», - сообщила специалист по работе с молодежью.

Такого рода встреча проводится не впервые. Предыдущий семинар поспособствовал взаимодействию в сфере молодежной политики между районами.

Собравшиеся поделятся достижениями за год, расскажут о мероприятиях, организованных для школьников и студентов, о том, какая работа проводилась в творческом, профориентационном и патриотическом направлениях, сколько молодежи удалось вовлечь. Участников семинара ждут теоретическая часть и практические часы, а также перед ними выступят специально приглашенные гости.

«Это специалисты, которые целый год работают с молодежью и знают, чего она хочет, как с ней нужно работать, которые следят за различными исследованиями. Они приедут и в течение трех дней будут рассказывать о том, кто такой молодой человек сегодня, чего он хочет, какие у него ценности, как с ним работать, как с ним выстраивать коммуникации», - отметила организатор семинара Любовь Крысина.

Ожидается, что в субботу, 11 декабря, со специалистами сферы молодежной политики встретится министр образования области Алексей Комаров.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Пороть надо больше!

Гость||

Министр им расскажет где пыль искать в пищеблоках, для воспитания-бесценная вещь!

Гость||

« Ханум Корзина Башмакова рассказала о том, каких результатов удалось достичь на территории ее муниципального образования.»

Чаво? Переведите! Где имя , где фамилия- не понятно! Ханум -это что? Имя или должность? Ничего не понятно, люди добрые!

Гость||

Меньше жрачки-больше патриотизьму.

Гость||

Это про тик-токовых дебилов? Поздно.

Имя: Гость
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