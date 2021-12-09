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Общество

В минздраве закрытие амбулаторий объяснили нехваткой врачей

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В четверг, 9 декабря, в Министерстве здравоохранения Пензенской области рассказали о причине закрытия амбулатории врача общей практики в Тепличном и предварительной дате возобновления ее работы.

Таким образом в ведомстве ответили на вопрос одного из читателей портала PenzaInform.ru, который звучал так: «В Тепличном закрыли медицинский пункт. Зачем? Что будет взамен?»

В минздраве пояснили, что амбулатория на Тепличной, 10а (терапевтический участок № 6), обслуживает 1 704 человека прикрепленного населения.

«Деятельность временно приостановлена ввиду тяжелой эпидемиологической обстановки в Пензе и отсутствия участкового врача на данном участке. Плановая медицинская помощь и посещение пациентов на дому осуществляется врачами других участков. Ориентировочно открытие запланировано на 23.12 2021», - говорится в документе, подписанном замминистра Дмитрием Зиновьевым.

В министерстве также прокомментировали ситуацию с закрытием амбулатории на улице Ферганской, 5в.

«Возобновление работы планируется при комплектовании врачебными кадрами поликлиники. В настоящее время перевод врачей из поликлиники № 12 (ул. Мира, 43) в амбулаторию не представляется возможным ввиду работы медицинской организации в условиях новой коронавирусной инфекции. Дополнительно сформированы мобильные бригады, врачебный прием в амбулатории на ул. Попова, 38, ведется массовая вакцинация в двухсменном режиме в поликлинике и в ТЦ «Коллаж», - уточняется в документе.

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Гость||

Добивают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В минздраве пояснили, что амбулатория на Тепличной, 10а (терапевтический участок № 6), обслуживает
Как-то не правильно начали объяснять. Надо было начать, что медицинская помощь оказывается на основании ... (перечисление законов, постановлений и т.д. страницы на три), что региональными властями в соответствии (еще страниц пять про региональный ВВП, рост средней зарплаты и т.д.), а в конце послать на три буквы.

Гость||

Оптимизаторы...

Гость||

Мудеранизация. И улучшений не предвидится!

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