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Общество

В Кузнецке «Взлетный» подключат к центральной сети водоснабжения

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Разработкой проектно-сметной документации на строительство сетей водоснабжения в кузнецком микрорайоне «Взлетный» займется организация из Саранска, ставшая победителем аукциона.

Стоимость работ, которые должны быть завершены к 22 марта 2022 года, составит полтора миллиона рублей.

Проект предусматривает подключение микрорайона «Взлетный» к центральной сети водоснабжения, строительство внутриквартальной развязки, а также закольцовку «Взлетного» и района частной жилой застройки «Залиния».

«По мере готовности проектно-сметной документации будет решаться вопрос по участию в одной из федеральных программ и финансированию строительства», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

«Взлетный» считается перспективной для развития территорией. Раньше на этом месте располагался аэродром. Теперь территория используется под индивидуальное жилищное строительство. Так, 137 наделов предоставлено многодетным семьям. К микрорайону подведены электричество и газ.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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