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Общество

Без маски: в УМВД прокомментировали высадку подростка из автобуса

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Во вторник, 7 декабря, в соцсети появилось сообщение от одного из родителей 14-летнего подростка, которого утром сотрудница полиции высадила из автобуса № 70 из-за отсутствия лицевой маски.

«Ребенок дошел до остановки и ждал следующий автобус 25 минут на холоде», - рассказал автор поста, которого возмутило такое решение представительницы правоохранительных органов.

Судя по фото с места событий, это произошло на проспекте Строителей, между остановками «Салон быта» и «Аптека».

Сетевому изданию «ПензаИнформ прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального УМВД России.

«7 декабря в Пензе проводился межведомственный рейд по соблюдению требований, установленных в связи с действием режима повышенной готовности, в котором принимали участие представители администрации, управления транспорта и сотрудники полиции.

Одна из рабочих групп зашла для проверки в пассажирский автобус № 70. В салоне находился молодой человек. На вопросы сотрудника ПДН о возрасте и причинах отсутствия средства индивидуальной защиты (маски) молодой человек стал хамить и дерзить в присутствии очевидцев, при этом свой возраст он так и не назвал», - сообщили в полиции.

Чтобы не задерживать работу маршрута, подростка попросили выйти из автобуса «для установления данных правонарушителя». Кондуктор вернул ему деньги, отданные за проезд.

«Уже на автобусной остановке молодой человек показал дневник и сообщил, что ему 14 лет. Меры административного реагирования должностные лица применять к нему не стали, т. к. он не достиг возраста привлечения к административной ответственности. С ним проведена профилактическая беседа, после которой подросток был отпущен», - добавили в пресс-службе.

УМВД России по Пензенской области обратилось к жителям области с просьбой соблюдать законы, в том числе принятые на региональном уровне:

«Уважаемые родители! Во избежание конфликтных ситуаций просим с пониманием отнестись к действиям должностных лиц, действующих в рамках правового поля. Проводите беседы с детьми на предмет их корректного поведения в общественных местах, так как при пресечении фактов правонарушений зачастую сложно определить возраст подростков, тем более в таких случаях, когда дети умышленно это скрывают, отказываются говорить и ведут себя агрессивно».

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Источник — www.instagram.com/penza.chs
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Гость||

в москве вон спросили маску и ответка долго не заставила себя ждать

Гость||

Сложно родителям обеспечить ребенка маской?

Гость||

Гость писал(a):

Сложно родителям обеспечить ребенка маской?
а за чем пусть путин обеспечит

Гость||

Родителей следует наказать. 1) Вырастили хамло 2) Не обеспечили маской.

Гость||

если хамил, то всё правильно, подростки обнаглели от вседозволенности

Гость||

Оштрафовать родителей не мешало бы.

Гость||

Надо было еще пинка дать)

Гость||

Это что за закон такой, который обязывает носит тряпку на лице, которая даже СИЗ не является?

А ношение карнавальной маски зайчика - освободит от штрафов? Эффект то по защите аналогичный

Гость||

16.41.

Придурок!

Маски должны носить все!

Яж мать разбушевалась!

Гость||

К средствам индивидуальной защиты относятся:

средства защиты органов дыхания (респираторы, противогазы, само спасатели изготовленные из подручных средств, противопыльные тканевые маски и марлевые повязки)

средства защиты кожного покрова (защитные костюмы, резиновые сапоги и др.)

средства медицинской защиты (индивидуальная аптечка АИ-2, индивидуальный противохимический пакет, пакет перевязочный индивидуальный)

Гость||

У вас дети есть? Маска может у него и была, но попробуйте заставить её надеть. Из вредности не наденет.

Гость||

А почему я должен из-за таких вот лежать в больнице? Правильно выгнали. Совсем обозрели детишки.

Гость||

Кто тут вякает, что маска это СИЗ?

Почитац,чтотнаписано на её упаковке. Там явно сказано, что она не является СИЗ!

Гость||

Дети - разносчики. Правильно сделали, что выгнали. Их прививать надо всех подряд, а с ними еще нянчутся. Из-за такого вот сопливчика месяц потерял в больнице.

Гость||

Чтоб ее детей также из автобуса выбросили.

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Имя: Гость
Комментарий:

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