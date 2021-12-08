Без маски: в УМВД прокомментировали высадку подростка из автобуса

08.12.2021 | 16:29

Во вторник, 7 декабря, в соцсети появилось сообщение от одного из родителей 14-летнего подростка, которого утром сотрудница полиции высадила из автобуса № 70 из-за отсутствия лицевой маски.

«Ребенок дошел до остановки и ждал следующий автобус 25 минут на холоде», - рассказал автор поста, которого возмутило такое решение представительницы правоохранительных органов.

Судя по фото с места событий, это произошло на проспекте Строителей, между остановками «Салон быта» и «Аптека».

Сетевому изданию «ПензаИнформ прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального УМВД России.

«7 декабря в Пензе проводился межведомственный рейд по соблюдению требований, установленных в связи с действием режима повышенной готовности, в котором принимали участие представители администрации, управления транспорта и сотрудники полиции.

Одна из рабочих групп зашла для проверки в пассажирский автобус № 70. В салоне находился молодой человек. На вопросы сотрудника ПДН о возрасте и причинах отсутствия средства индивидуальной защиты (маски) молодой человек стал хамить и дерзить в присутствии очевидцев, при этом свой возраст он так и не назвал», - сообщили в полиции.

Чтобы не задерживать работу маршрута, подростка попросили выйти из автобуса «для установления данных правонарушителя». Кондуктор вернул ему деньги, отданные за проезд.

«Уже на автобусной остановке молодой человек показал дневник и сообщил, что ему 14 лет. Меры административного реагирования должностные лица применять к нему не стали, т. к. он не достиг возраста привлечения к административной ответственности. С ним проведена профилактическая беседа, после которой подросток был отпущен», - добавили в пресс-службе.

УМВД России по Пензенской области обратилось к жителям области с просьбой соблюдать законы, в том числе принятые на региональном уровне:

«Уважаемые родители! Во избежание конфликтных ситуаций просим с пониманием отнестись к действиям должностных лиц, действующих в рамках правового поля. Проводите беседы с детьми на предмет их корректного поведения в общественных местах, так как при пресечении фактов правонарушений зачастую сложно определить возраст подростков, тем более в таких случаях, когда дети умышленно это скрывают, отказываются говорить и ведут себя агрессивно».