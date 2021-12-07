Сетевое издание|18+|Вторник|7 дек 2021|21:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Еженедельник «Молодой ленинец» готовит для читателей сюрприз

Печать

За круглым столом в редакции еженедельника «Молодой ленинец» встретились представители музеев, галерей, театров. Вместе с сотрудниками издательства «Наш дом» они обсудили отношение пензенцев к учреждениям культуры в период пандемии: как изменилась работа, что еще надо сделать, чтобы у людей чаще появлялось желание посетить выставку или спектакль.

«У наших читателей - я говорю сейчас про «Молодой ленинец» - основу составляют люди старшего возраста, люди думающие, у них много вопросов, касающихся культуры», - отметил генеральный директор издательства «Наш дом» Михаил Демин.

«Посмотрел предварительные итоги: у нас 220 000 посещений за год - это значительно больше, чем было в прошлом году. И это соизмеримо с 2019-м, в котором никакой пандемии не было, - тогда было 290 000», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

«Мы успели многое сделать, чего мы не могли бы, если бы не было этого. Не было бы счастья, да несчастье помогло - неправильно так говорить, но тем не менее», - подчеркнул директор пензенского краеведческого музея Александр Сердцев.

По итогам круглого стола стороны договорились о плодотворном сотрудничестве, результаты которого ощутят читатели «Молодого ленинца». Какие дополнительные бонусы появятся у друзей газеты, решили пока не разглашать.

«Редакция еженедельника «Молодой ленинец» готовит сюрприз для своих подписчиков. Мы разрабатываем совместный проект с учреждениями культуры, который позволит сделать жизнь наших читателей чуть более интересной. Ждите подробности на страницах еженедельника», - произнесла главный редактор «МЛ» Юлия Измайлова.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Гость||

Сюрприз будет когда эта беляй жэншына брюнеткой станет!

Гость||

Произнесла! Мама мия! Она и это умеет?

Гость||

Чтобы у людей чаще появлялось желание посетить выставку или спектакль ( и вообще посетить), надо отменить QR-коды и уволить грубых работников. Перестали ходить в филармонию из-за хамки, которая в нашем присутствии нагло разговаривала с пожилой парой, согнала их с мест в зале, которые они законно занимали, ради каких-то молодых бабёнок из какой-то администрации.

В сентябре пошли в картинную галерею, так одна смотрительница зала вдруг начала грубо командовать нами - что смотреть, что не смотреть. Больше не пойдём. А уж на Застрожного и смотреть не хочется. И это лицо культуры?

Гость||

20:07 Никогда, вечное детство в голове, кстати таким проще существовать в нынешней обстановке. Искренне, наивно верить что всё изменится, прилетит вдруг! волшебник и подарит 500 эскимо.

Гость||

Как она редактором работает? Это же уму непостижимо! Пензенское чудо чудное! В книгу Гиннеса занесите срочно!

Гость||

20:16

Пишите жалобы куда следует!

Гость||

Этот МЛ хуже Пензенской правды времён ссср, тогда хоть смешно читать было, а сейчас мерзко и противно,тьфу!

Гость||

За эту хрень кто-то деньги платит? Или ее раздают бесплатно целевой аудитории?

Гость||

Что за лапы мохнатые ее там держат?

Гость||

Переименуй те эту газетенку.Молодой ленинец это борец против оккупантов ,врагов народа,а не как вы,пособники оккупантов и врагов народа

Гость||

Старый запутинец-самый то.

Гость||

Вот эта реклама дверей с блондинкой- тоже не для слабонервных! Такие белые или блестящие двери нормальный чел не купит никогда, посмотрев этот шедевр рекламы, ужас!

Гость||

Старый забздутинец, хех

Гость||

Этот Демин любитель блондинок?

Гость||

Костюмчик царевны-лягушки

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте