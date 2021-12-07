Еженедельник «Молодой ленинец» готовит для читателей сюрприз

07.12.2021 | 19:55

За круглым столом в редакции еженедельника «Молодой ленинец» встретились представители музеев, галерей, театров. Вместе с сотрудниками издательства «Наш дом» они обсудили отношение пензенцев к учреждениям культуры в период пандемии: как изменилась работа, что еще надо сделать, чтобы у людей чаще появлялось желание посетить выставку или спектакль.

«У наших читателей - я говорю сейчас про «Молодой ленинец» - основу составляют люди старшего возраста, люди думающие, у них много вопросов, касающихся культуры», - отметил генеральный директор издательства «Наш дом» Михаил Демин.

«Посмотрел предварительные итоги: у нас 220 000 посещений за год - это значительно больше, чем было в прошлом году. И это соизмеримо с 2019-м, в котором никакой пандемии не было, - тогда было 290 000», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

«Мы успели многое сделать, чего мы не могли бы, если бы не было этого. Не было бы счастья, да несчастье помогло - неправильно так говорить, но тем не менее», - подчеркнул директор пензенского краеведческого музея Александр Сердцев.

По итогам круглого стола стороны договорились о плодотворном сотрудничестве, результаты которого ощутят читатели «Молодого ленинца». Какие дополнительные бонусы появятся у друзей газеты, решили пока не разглашать.

«Редакция еженедельника «Молодой ленинец» готовит сюрприз для своих подписчиков. Мы разрабатываем совместный проект с учреждениями культуры, который позволит сделать жизнь наших читателей чуть более интересной. Ждите подробности на страницах еженедельника», - произнесла главный редактор «МЛ» Юлия Измайлова.