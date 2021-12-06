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Общество

В Пензе построят лечебно-реанимационный корпус

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Ковид-пауза, или Пик пройден. В шесть раз снизилось количество госпитализаций пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя областного правительства, министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев. Однако расслабляться еще рано. На подступах новая напасть - омикрон.

«У нас сейчас опасения (не только у нас, по всей стране и тем более в Европе), большие опасения, что этот новый штамм за счет повышенной вирулентности и большой контагиозности может принести нам проблемы, которые будут потяжелее, чем те, которые мы с вами уже пережили осенью 2021 года», - сообщил министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Для системы здравоохранения пандемия стала настоящей проверкой на прочность. Менее чем за два года медицинские учреждения области несколько раз проходили процедуру перепрофилирования из зеленой зоны в красную и обратно - в зависимости от развития ситуации.

Теперь в условиях ковид-госпиталей работает 12 организаций. Одной из мощнейших баз является областной центр спецвидов медицинской помощи. На его территории по достигнутой договоренности в будущем построят лечебно-реанимационный корпус.

«В любой момент любое подразделение сможет перевестись в режим оказания помощи реанимационным больным и оснащаться будет так же. По сути дела, при строительстве этого корпуса мы получим дополнительное реанимационное отделение на 400 коек», - отметил Вячеслав Космачев.

Вопрос о строительстве дополнительного корпуса поднял Олег Мельниченко во время беседы с Владимиром Путиным еще в августе.

«Это будет большое подспорье, чтобы защитить жителей Пензенской области от различных вспышек инфекционных заболеваний», - рассказал главный врач областного центра спецвидов медпомощи Сергей Рыбалкин.

В 2022-м должны решить вопросы с проектно-сметной документацией и при благоприятном исходе в конце следующего же года приступят к возведению здания.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Пашков только способен построить.

Гость||

Пашкова на удо как в тот раз и он построит.

Гость||

Как может защитить реанимация от заболевания? Что за бред? Если понадобится реанимация 400 пациентам - это уже будут последствия катастрофы, а не защита от вспышки инфекции!

Имя: Гость
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