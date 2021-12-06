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Общество

Пензенцы выступили против создания фитнес-парка на Западной Поляне

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Некоторые пензенцы выступили против идеи создания народного фитнес-парка на Западной Поляне. Свое мнение они высказали под соответствующим постом на странице администрации города в Instagram.

«Сколько деревьев будет опять вырублено?», «Скоро от леса на Западной ничего не останется, дети-то ваши чем дышать будут?», «Видимо, не успокоятся, пока все не вырубят», «Почему идет целенаправленное и планомерное уничтожение леса на Западной Поляне? Почему нельзя выбрать для парка другое место? Судя по проекту, это просто голое поле, то есть лес опять будет вырублен. Лес уже до предела забит. Почему нельзя просто оставить лес в покое?» - высказались пользователи.

Они предложили переключиться на другие микрорайоны и реализовать идею, например, в Терновке или Арбекове, где вырубать ничего не придется.

«Никакой вырубки не планируется, там есть площадки, свободные от насаждений», - ответил представитель мэрии, имея в виду Западную Поляну.

Однако и такой ответ комментаторов не устроил.

«Они появились благодаря вырубке молодых деревьев. Пишите, пожалуйста, как есть», - добавили пензенцы.

Проект представляет собой создание фитнес-парка с доступом к бесплатному спортивно-оздоровительному комплексу под открытым небом для семейного досуга. Комплекс планируется создать в Учительском сквере в 2022 году.

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Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость||

А то, вы думали, уехали на западную, там чишина и лес. Счазз! Где скопление народа, нет никакой тишины и чистоты, есть услуги и бизнес на вас. Живите теперь на головах друг у друга.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

дети-то ваши чем дышать будут?
Для начала нужно поучить биологию.

Ночью фотосинтез прекращается, и дерево переходит к поглощению кислорода и выделению углекислоты. Ткани незеленых частей дерева неспособны к фотосинтезу, они круглые сутки дышат кислородом. В корни кислород поступает из почвы, а в ткани ствола — через трещины в коре и с соком от листьев.

Гость||

Почему опять здесь, рядом с Олимпийской аллеей. Здесь уже народу - не протолкнуться и парковка вся забита. В Арбеково и других районах надо строить, чтобы люди пользовались недалеко от мест проживания. А то весь город съезжается на Западную

Гость||

Оставьте скверы в покое. Ставьте свои тренажеры на юбилейной площади она все равно пустует и деревья вырубать не нужно.

Гость||

Давайте в Терновке поставим... там ничего нет... ни дворцов спорта, ни клубов...

Имя: Гость
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