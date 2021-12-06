Пензенцы отправились в командировку на Северный Кавказ

06.12.2021 | 18:38

В долгий путь проводили пензенских сотрудников правоохранительных органов их родные и руководство регионального УМВД. Длительной будет не только дорога (а пункт назначения - Северный Кавказ), но и сама командировка.

Инспектор-кинолог Ильдар Бадямшин едет не впервые, но говорит, что близких людей рядом будет не хватать.

«Конечно, все будут ждать. Буду скучать по всем, волнуюсь. Второй раз в жизни - все равно волнуюсь», - рассказал Ильдар Бадямшин.

«Желаю, чтобы служба была легкой, чтобы быстрее он вернулся и чтобы все было хорошо, не было никаких проблем», - отметила жена инспектора-кинололога Гюзель Бадямшина.

Того же желал отъезжающим и начальник регионального управления министерства внутренних дел. А еще - беречь здоровье.

«Настоятельно требуем соблюдения служебной дисциплины, выполнения всех указаний руководства. Ситуация отличается от нашей. Всем здоровья, удачи и спокойной командировки», - обратился к отъезжающим начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

На территории Чеченской Республики пензенцы будут работать в течение полугода.