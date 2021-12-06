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Общество

Пензенцы отправились в командировку на Северный Кавказ

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В долгий путь проводили пензенских сотрудников правоохранительных органов их родные и руководство регионального УМВД. Длительной будет не только дорога (а пункт назначения - Северный Кавказ), но и сама командировка.

Инспектор-кинолог Ильдар Бадямшин едет не впервые, но говорит, что близких людей рядом будет не хватать.

«Конечно, все будут ждать. Буду скучать по всем, волнуюсь. Второй раз в жизни - все равно волнуюсь», - рассказал Ильдар Бадямшин.

«Желаю, чтобы служба была легкой, чтобы быстрее он вернулся и чтобы все было хорошо, не было никаких проблем», - отметила жена инспектора-кинололога Гюзель Бадямшина.

Того же желал отъезжающим и начальник регионального управления министерства внутренних дел. А еще - беречь здоровье.

«Настоятельно требуем соблюдения служебной дисциплины, выполнения всех указаний руководства. Ситуация отличается от нашей. Всем здоровья, удачи и спокойной командировки», - обратился к отъезжающим начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

На территории Чеченской Республики пензенцы будут работать в течение полугода.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Да там уже грозный сити построили, все там в шоколаде давно,зачем опять туда их гоняют ?

Гость||

Бухать и барашькя кющать поехали? Да ништяки получать, баблишко пилить. Там Рамзан уже порядок навёл давно, зачем ему наши неумехи?

Гость||

А что не так в Чечне?

Гость||

Там тоже бабушек без масок гоняют?

Гость||

Кто нибудь из этих полицейских,включая генерала знает,зачем они ездят нести службу в регион с самым низким уровнем преступности?

Гость||

Да все норм, посто деньги нужны ментосам, звания, нашли источник халявы

Гость||

В Дагестан что не едут, там не так спокойно как в чечен, но чёт не едут, вдруг придётся и правда пресекать преступления, показушники!

Гость||

Они люди подневольные,куда скажут-туда поедут,но в Чечне лет 7 уже делать нечего.

Имя: Гость
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