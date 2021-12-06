06.12.2021 | 09:24

На Соборной площади в Пензе появится часовня Александра Невского. Об этом сообщил митрополит Серафим в воскресенье, 5 декабря, во время освящения памятника святому благоверному князю.

Монумент установлен на территории Пензенского епархиального управления на Соборной площади.

«Чин освящения совершил Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. За богослужением молились епископ Железногорский и Льговский Паисий, представители духовенства Пензенской епархии, председатель регионального отделения Императорского православного палестинского общества Александр Бирюков, сотрудники епархиального управления», - уточнили в пресс-службе епархии.

По словам митрополита, памятник освятили в канун завершения празднования 800-летия со дня рождения святого.

«В следующем году здесь появится часовня, центром которой станет образ святого князя, в знак нашей к нему любви и почитания», - пояснил митрополит Серафим.