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Общество

На Соборной площади в Пензе появится часовня

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На Соборной площади в Пензе появится часовня Александра Невского. Об этом сообщил митрополит Серафим в воскресенье, 5 декабря, во время освящения памятника святому благоверному князю.

Монумент установлен на территории Пензенского епархиального управления на Соборной площади.

«Чин освящения совершил Высокопреосвященный Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский. За богослужением молились епископ Железногорский и Льговский Паисий, представители духовенства Пензенской епархии, председатель регионального отделения Императорского православного палестинского общества Александр Бирюков, сотрудники епархиального управления», - уточнили в пресс-службе епархии.

По словам митрополита, памятник освятили в канун завершения празднования 800-летия со дня рождения святого.

«В следующем году здесь появится часовня, центром которой станет образ святого князя, в знак нашей к нему любви и почитания», - пояснил митрополит Серафим.

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Источник — фото vk.com
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Гость||

Стройте лучше школы, больницы, детские садики. Сколько можно.

Гость||

Зачем на светском сайте проталкивают религиозные новости?

В Пензе нет такой площади,а есть только Советкая площадь!!!

ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА?

Гость||

Все знают что церковь развод для лохов

Имя: Гость
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