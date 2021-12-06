Бренд «Индилайт» выпустил мультфильм о пользе индейки

06.12.2021 | 15:36

Бренд «Индилайт» от группы компаний «Дамате» выпустил анимационный ролик о пользе мяса индейки и успешно реализовал концепцию edutainment. Яркая и забавная подача материала помогает легче запомнить информацию о преимуществах и важности продукта.

Видео доступно на официальной странице бренда на канале YouTube и в социальных сетях.

В короткой мультипликационной ленте индейка приходит на встречу к психологу и рассказывает о своих переживаниях. Птицу тревожит, что ее никто не замечает. Даже специалист во время приема пытается дозвониться до героини ролика, не видя, что она уже на месте.

В видео поднимается важная для современной аудитории тема ментального здоровья, принятия себя, самореализации. Индейка в мультфильме, как и большинство потребителей «Индилайт», - яркая, творческая личность, заботящаяся о своем самочувствии, знающая о своих достоинствах. Бренду важно говорить со своей аудиторией на одном языке, затрагивать актуальные проблемы.

Посмотреть ролик можно здесь.