Бренд «Индилайт» выпустил мультфильм о пользе индейки

Бренд «Индилайт» от группы компаний «Дамате» выпустил анимационный ролик о пользе мяса индейки и успешно реализовал концепцию edutainment. Яркая и забавная подача материала помогает легче запомнить информацию о преимуществах и важности продукта.
Видео доступно на официальной странице бренда на канале YouTube и в социальных сетях.
В короткой мультипликационной ленте индейка приходит на встречу к психологу и рассказывает о своих переживаниях. Птицу тревожит, что ее никто не замечает. Даже специалист во время приема пытается дозвониться до героини ролика, не видя, что она уже на месте.
В видео поднимается важная для современной аудитории тема ментального здоровья, принятия себя, самореализации. Индейка в мультфильме, как и большинство потребителей «Индилайт», - яркая, творческая личность, заботящаяся о своем самочувствии, знающая о своих достоинствах. Бренду важно говорить со своей аудиторией на одном языке, затрагивать актуальные проблемы.
Посмотреть ролик можно здесь.
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