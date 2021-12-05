В Пензе придумали карту добропримечательностей

В Пензе появилась карта добропримечательностей. На ней отмечены адреса 29 благотворительных организаций, с которыми можно плодотворно сотрудничать.
«Оказать помощь, сделать пожертвование, стать волонтером или участником какого-то проекта. В первую очередь мы ориентируемся на тех людей, которые хотят оказать помощь благотворительным организациям, сделать какое-то доброе дело», - объяснила директор общественной организации Екатерина Федотова.
Вся необходимая информация о том, кому и какая именно нужна поддержка, указана в виде удобных пентаграмм.
Очень многие организации отметили, что им необходима помощь волонтеров, а также одежда. Среди них и содружество клубов «Скандинавская ходьба по-пензенски». Любителям активного отдыха хотелось бы иметь свою экипировку.
«Нам бы хотелось, чтобы клуб отличался от клуба. У нас ведь много клубов», - поделилась координатор содружества клубов «Скандинавская ходьба по-пензенски» Светлана Грачева.
Получить такие доброкарты можно в офисах благотворительных организаций, которые стали участниками проекта.
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Вот да, придумали, а в реале-просто ужас, живем в нереальном зажопине, спс благодетелям из ведра...