В Пензе придумали карту добропримечательностей

05.12.2021 | 16:00

В Пензе появилась карта добропримечательностей. На ней отмечены адреса 29 благотворительных организаций, с которыми можно плодотворно сотрудничать.

«Оказать помощь, сделать пожертвование, стать волонтером или участником какого-то проекта. В первую очередь мы ориентируемся на тех людей, которые хотят оказать помощь благотворительным организациям, сделать какое-то доброе дело», - объяснила директор общественной организации Екатерина Федотова.

Вся необходимая информация о том, кому и какая именно нужна поддержка, указана в виде удобных пентаграмм.

Очень многие организации отметили, что им необходима помощь волонтеров, а также одежда. Среди них и содружество клубов «Скандинавская ходьба по-пензенски». Любителям активного отдыха хотелось бы иметь свою экипировку.

«Нам бы хотелось, чтобы клуб отличался от клуба. У нас ведь много клубов», - поделилась координатор содружества клубов «Скандинавская ходьба по-пензенски» Светлана Грачева.

Получить такие доброкарты можно в офисах благотворительных организаций, которые стали участниками проекта.