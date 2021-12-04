В Пензе подвели итоги детского творческого конкурса

04.12.2021 | 17:30

Обычно зал судебного департамента выглядит строго и официально, но на время здесь собрали работы участников конкурса, посвященного 25-летию издания семейного кодекса. Мероприятие организовали несколько месяцев назад юристы Пензенской области, а к участию пригласили детей.

Итоги уже подведены, и теперь призы развозят по образовательным учреждениям. Одной из первых подарок за I место вручили шестикласснице Ульяне Петрушковой.

«Я изобразила двух супругов, которые разделили домашние дела поровну», - пояснила участница конкурса.

Участие в конкурсе приняли более 60 школьников, активнее были дети из сельской местности. В школе имени М. Ю. Лермонтова в Пензенском районе оказалось сразу три победителя. Олеся Журавлева сочинила эссе и заняла I место в своей номинации.

«Я хотела сказать, что мнение ребенка в современном обществе тоже очень важно. Взрослые не должны говорить, что дети не имеют права на свое мнение, если не прожили определенное время», - рассказала девушка.

Жюри в этом году отметило, что во всех рисунках, творческих работах и эссе чувствуется уважительное отношение автора к институту брака, семье и родителям. Наградить решили 39 участников.

«Мы прекрасно понимаем, что не все станут юристами, но хотя бы немного новых знаний, которые они получили при подготовке, будут формировать хороших, добрых людей», - отметил начальник Управления Судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков.