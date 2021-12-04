Подписка на пензенские газеты станет дешевле

04.12.2021 | 16:30

Почтальон Печкин и веселый Тивишка на остановках общественного транспорта раздают любимые многими горожанами газеты «Молодой ленинец» и «Пенза плюс ТВ» и приглашают всех поучаствовать в декаде подписки, стартующей на следующей неделе.

С 6 по 16 декабря подписаться на популярные издания можно по сниженным ценам. Акция традиционная.

«Есть несколько веских причин, чтобы подписаться на газету. Во-первых, это полезно: каждую неделю наши читатели получают 24 полосы с важной информацией о пенсиях, льготах и ЖКХ. Во-вторых, это очень удобно: независимо от эпидемиологической ситуации газета будет в почтовом ящике», - пояснила главный редактор еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова.

В период с 6 по 16 декабря это еще и выгодно, так как стоимость подписки уменьшится. А значит, любимые газеты обойдутся дешевле.