Пензенские школьники попробовали силы в изготовлении игрушек

04.12.2021 | 20:00

Из лыка и ниток может получиться елочная игрушка - в этом убедились третьеклассники из школы № 64. Они стали первыми, для кого распахнула двери «Новогодняя мастерская». Снегурочка, коза для колядок, рождественский ангел - неполный список того, что можно сделать своими руками.

«Замечательные игрушки на елку будут долгие годы хранить память и впечатления. На мастер-классе мы рассказываем об игрушках, их историю, знакомим с самими промыслами - керамикой, лыкоплетением. В зависимости от выбранной игрушки рассказываем о ней», - пояснила специалист Дома народного творчества Наталья Симонова.

Детям раздали по клубку ниток: девочкам - красные, а мальчикам - синие. По народным поверьям, эти цвета символизировали мужскую и женскую энергию. Завязывать узлы умеют многие третьеклассники, а вот с лыком все работали впервые.

Кирилл Абрамов со всем старанием сделал ангела: подготовил лыко, распутал нитки - игрушка предполагалась идеальной.

«Родителям, наверное, подарю», - предположил третьеклассник.

Помимо мастер-класса, школьникам провели экскурсию по Дому народного творчества и ознакомили с ремеслами пензенских умельцев.