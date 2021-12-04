Народный фитнес-парк появится в Пензе в 2022 году

04.12.2021 | 11:55

Бесплатный спорткомплекс на свежем воздухе появится в Пензе в следующем году. Инициатором его создания стал председатель саратовской АНО «Народный фитнес-парк» Вячеслав Максюта.

В пятницу, 3 декабря, в правительстве Пензенской области рабочая группа обсудила перспективу создания спортивного объекта.

«Проект представляет собой создание фитнес-парка с доступом к бесплатному спортивно-оздоровительному комплексу под открытым небом для семейного досуга», - уточнили в пресс-службе министерства физкультуры и спорта региона.

Комплекс планируется создать в Учительском сквере, который относится к территории ЦПКиО им. В. Г. Белинского.

До конца декабря должно быть подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Пензы и организацией «Народный фитнес-парк», а в 2022 году будет реализован новый для областного центра проект.

В ноябре Вячеслав Максюта встретился с главой администрации Пензы Александром Басенко и изложил ему свою идею. Максюта рассказал, что в Саратовской области создали пять подобных зон. Их оборудовали тренажерами нового поколения, бесплатный доступ к которым имеют все желающие заниматься спортом. Деньги на обустройство фитнес-парков получены от меценатов.