Общество

Народный фитнес-парк появится в Пензе в 2022 году

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Бесплатный спорткомплекс на свежем воздухе появится в Пензе в следующем году. Инициатором его создания стал председатель саратовской АНО «Народный фитнес-парк» Вячеслав Максюта.

В пятницу, 3 декабря, в правительстве Пензенской области рабочая группа обсудила перспективу создания спортивного объекта.

«Проект представляет собой создание фитнес-парка с доступом к бесплатному спортивно-оздоровительному комплексу под открытым небом для семейного досуга», - уточнили в пресс-службе министерства физкультуры и спорта региона.

Комплекс планируется создать в Учительском сквере, который относится к территории ЦПКиО им. В. Г. Белинского.

До конца декабря должно быть подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Пензы и организацией «Народный фитнес-парк», а в 2022 году будет реализован новый для областного центра проект.

В ноябре Вячеслав Максюта встретился с главой администрации Пензы Александром Басенко и изложил ему свою идею. Максюта рассказал, что в Саратовской области создали пять подобных зон. Их оборудовали тренажерами нового поколения, бесплатный доступ к которым имеют все желающие заниматься спортом. Деньги на обустройство фитнес-парков получены от меценатов.

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Источник — фото sport.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Проект представляет собой создание фитнес-парка с доступом к бесплатному спортивно-оздоровительному комплексу под открытым небом для семейного досуга», - уточнили в пресс-службе министерства физкультуры и спорта региона.
Т.е. сначала они уничтожили лесо-парк превратив его в Учительский СКВЕР , (ЭТО УЖЕ ТОЧНО НЕ ПАРК), а теперь хотят из сквера сделать нечто похожее на плац с тренажерами , аля аналог уничтоженных скверов Копилка пословиц и сквера на ул.Славы. Вопрос к администрации зачем рубить деревья и уничтожать жалкие остатки старинного лесо-парка когда совсем рядом есть свободный участок - это территория парка Белинского где раньше размещались Аквариум , Террариум и хоз. постройки парка , а ныне там пустырь и была свалка !

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