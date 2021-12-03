Стационар областной больницы возобновляет плановую работу

С понедельника, 6 декабря, стационар Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко возобновит работу в плановом режиме. Информация об этом появилась на странице учреждения в Instagram в пятницу, 3 декабря.
Раньше красная зона занимала два корпуса медучреждения с общим переходом. Ковидарий был рассчитан в целом на 870 пациентов, а реанимация расширилась до 72 мест.
В настоящее время в одном из корпусов (седьмом) оставили лишь 200 инфекционных коек.
«Плановая госпитализация будет осуществляться по всем профилям, какие были раньше», - уточнили в больнице.
Перевод медицинского учреждения на плановый режим обсуждался 19 ноября на сессии областного Законодательного собрания.
«Сейчас мы имеем 1 331 вызов за сутки. Если в то время мы имели 370-389 поступивших в лечебные учреждения, то на сегодня - 127. Если мы имели в то время около 4 000 коек, которые были заняты, на сегодняшний день занято 2 708 коек, 946 высвобождено. Мы сократили коечный фонд на 800 коек. Если тенденция будет продолжаться, мы в ближайшее время выведем больницу имени Бурденко из красной зоны и она перейдет на плановое оказание медицинской помощи населению», - сообщил тогда губернатор Олег Мельниченко.
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