Стационар областной больницы возобновляет плановую работу

03.12.2021 | 11:45

С понедельника, 6 декабря, стационар Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко возобновит работу в плановом режиме. Информация об этом появилась на странице учреждения в Instagram в пятницу, 3 декабря.

Раньше красная зона занимала два корпуса медучреждения с общим переходом. Ковидарий был рассчитан в целом на 870 пациентов, а реанимация расширилась до 72 мест.

В настоящее время в одном из корпусов (седьмом) оставили лишь 200 инфекционных коек.

«Плановая госпитализация будет осуществляться по всем профилям, какие были раньше», - уточнили в больнице.

Перевод медицинского учреждения на плановый режим обсуждался 19 ноября на сессии областного Законодательного собрания.

«Сейчас мы имеем 1 331 вызов за сутки. Если в то время мы имели 370-389 поступивших в лечебные учреждения, то на сегодня - 127. Если мы имели в то время около 4 000 коек, которые были заняты, на сегодняшний день занято 2 708 коек, 946 высвобождено. Мы сократили коечный фонд на 800 коек. Если тенденция будет продолжаться, мы в ближайшее время выведем больницу имени Бурденко из красной зоны и она перейдет на плановое оказание медицинской помощи населению», - сообщил тогда губернатор Олег Мельниченко.