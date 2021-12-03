Общество

Дизайнер из Пензы получила награду за детскую коллекцию одежды

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Пензячка Анна Гусева привезла награду с престижного конкурса модельеров в столице. Девушка стала победительницей национальной премии Kids Fashion Awards в номинации «Лучшая детская коллекция».

Анна возила в Москву 15 платьев, перед которыми жюри устоять не смогло. Демонстрировали их как юные модели из Пензы, так и девочки из других городов. Эмоции после шоу одолели и малышек, шагавших по подиуму, и автора вечерних нарядов.

«Это было очень красиво! Шоу называлось «Джунгли», все было стилизовано под джунгли: большие деревья, большие кошки - были приглашены артисты в костюмах диких животных (леопарды, слоны)», - рассказала дизайнер.

Анна на победу надеялась, хотя конкурентов - десятки. Из Пензы приехала только она.

«Нужно, чтобы коллекция выглядела достойно, гармонично, чтобы она притягивала взгляд. Важны исполнение и подача, конечно же», - отметила она.

Трудно поверить, но еще пять лет назад Анна вообще не умела шить. По образованию она дизайнер интерьеров, но работала не по специальности. Чувствовала, что занимается не тем, к чему лежит душа. Озарение пришло после одной из бессонных ночей. Девушка попросила мужа купить ей швейную машинку, теперь у Гусевой - целое ателье.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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