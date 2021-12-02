В Пензе молодежь и представители власти обсудили политику

02.12.2021 | 19:25

Новое поколение присматривается к креслам чиновников. В центре «Юность» прошла встреча учащихся и студентов с представителями органов местного самоуправления. «Молодежь во власти» - так называется мероприятие, в рамках которого обсудили важнейшие политические вопросы.

Заместитель главы Пензы Юрий Зиновьев уверен, что среди сидевших за круглым столом были будущие управленцы городом или даже областью. Парни и девушки уже демонстрируют свой профессионализм в данной сфере.

«Очень подкованны, иногда мы с ними встречаемся не за круглым столом и такие вещи выкладывают, что мы даже и не додумываемся. Иногда рассматриваем тот или иной проект, тот же генплан, ту же дорогу, а они говорят: вот здесь лучше бы было сделать так; давайте мы с вами сделаем спортивную площадку не в таком ракурсе, а в таком-то. То есть мы уже этому учимся», - отметил Юрий Зиновьев.

Представительница пензенского университета Дарья Степанова, глядя на то, как молодеют ряды российской власти, говорит, что политическую грамотность надо впитывать со студенческой скамьи. В противном случае через несколько лет в государстве может наступить нехватка квалифицированных кадров.

«Люди постарше когда-нибудь уйдут, а если молодежь будет к этому не подготовлена, то мы можем получить какое-то нехорошее состояние в политической жизни страны», - подчеркнула Дарья Степанова.

Собравшиеся говорили об участии молодежи в выборах и в борьбе за власть, обсуждали уличные акции как форму социально-политической активности. Такие встречи планируют проводить чаще.