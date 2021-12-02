Общество

В Пензе мастера бьюти-индустрии уходят в подполье

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Пензенские мастера, работающие в бьюти-бизнесе, переходят на нелегальное положение. Об этом шла речь на встрече с предпринимателями, состоявшейся в правительстве региона в четверг, 2 декабря.

Представители пензенской ассоциации предприятий индустрии красоты рассказали, что в связи с ограничениями, действующими в этой сфере, мастера уходят в подполье и обслуживают клиентов на дому, в том числе в антисанитарных условиях и с высоким риском инфицирования.

«У нас ведется санитарная обработка, действуют циркуляторы, протираются поверхности. Посещаемость 30-процентная, мастер работает с одним клиентом», - обрисовали они ситуацию.

«Можно ли отменить QR-коды для посетителей, как это сделали во многих регионах?» -задали вопрос бизнес-леди.

Начальник правового управления правительства региона Сергей Сластных, присутствовавший на встрече, напомнил, что в Госдуму внесен проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах. Если он будет принят, то региональные акты не смогут ему противоречить.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Требую Куриный код всем в обязательном порядке!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенские мастера, работающие в бьюти-бизнесе, переходят на нелегальное положение
Прощай налоговые сборы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мастера уходят в подполье
Они там и были.

Гость||

Сами разрушают свою же экономику. Это в какой стране кроме России еще можно увидеть?

Гость||

Они уже давно там, на дому шуруют и правильно делают!

Гость||

Если фед закон введут то все! А на кой вы его поддержали? Курите дудки теперь, дурачьё@

Гость||

Гость писал(a):

Сами разрушают свою же экономику. Это в какой стране кроме России еще можно увидеть?
В США так же, кроме нескоторых штатов. В Бельгии. Норвегия также этим грешит.

Гость||

За что боролись на то и напоролись. Давайте оставьте весь город без работы, тогда точно вилы пойдут в ход

Гость||

Гость писал(a):

Сами разрушают свою же экономику. Это в какой стране кроме России еще можно увидеть?
Губернатор за это понесёт ответственность, возместит убытки бизнесу?

Гость||

Вы же сами делаете все для этого. ))))))))

Имя: Гость
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