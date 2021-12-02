В Пензе мастера бьюти-индустрии уходят в подполье

02.12.2021 | 12:32

Пензенские мастера, работающие в бьюти-бизнесе, переходят на нелегальное положение. Об этом шла речь на встрече с предпринимателями, состоявшейся в правительстве региона в четверг, 2 декабря.

Представители пензенской ассоциации предприятий индустрии красоты рассказали, что в связи с ограничениями, действующими в этой сфере, мастера уходят в подполье и обслуживают клиентов на дому, в том числе в антисанитарных условиях и с высоким риском инфицирования.

«У нас ведется санитарная обработка, действуют циркуляторы, протираются поверхности. Посещаемость 30-процентная, мастер работает с одним клиентом», - обрисовали они ситуацию.

«Можно ли отменить QR-коды для посетителей, как это сделали во многих регионах?» -задали вопрос бизнес-леди.

Начальник правового управления правительства региона Сергей Сластных, присутствовавший на встрече, напомнил, что в Госдуму внесен проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах. Если он будет принят, то региональные акты не смогут ему противоречить.