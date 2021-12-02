Срок действия QR-кодов снова изменили

02.12.2021 | 16:38

Все требуемые решения о продлении сроков действия сертификатов для переболевших COVID-19 приняты, сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, сейчас идет продление оформленных ранее документов. Теперь они будут действовать один год.

«Сертификат о перенесенной ковид-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до года со дня выздоровления. Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», - сообщил Кузнецов.

О желании властей продлить срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 до одного года в конце ноября заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

16 декабря в Госдуме должны рассмотреть проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что они начнут действовать с 1 февраля 2022 года.