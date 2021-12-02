Общество

Срок действия QR-кодов снова изменили

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Все требуемые решения о продлении сроков действия сертификатов для переболевших COVID-19 приняты, сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, сейчас идет продление оформленных ранее документов. Теперь они будут действовать один год.

«Сертификат о перенесенной ковид-инфекции действует 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до года со дня выздоровления. Эта чисто техническая процедура завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», - сообщил Кузнецов.

О желании властей продлить срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 до одного года в конце ноября заявляла вице-премьер Татьяна Голикова.

16 декабря в Госдуме должны рассмотреть проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Предполагается, что они начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

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Гость||

Почему полгода? Почему год? Делают что хотят что называется "от балды".

Гость||

Гость писал(a):

Почему полгода? Почему год?
Потому что старые вакцины уже они никому не интересны. Новый штамм запускают, будут новые вакцины. Все сами побегут за новыми.

Гость||

Что так, что по-другому, одно и тоже. И с кодом человек не застрахован от болезни. Такое впечатление, что страх разум затмил.

Гость||

Ничего конкретного

Гость||

Заболела первый раз в июле 20г, дельтой заболела в июле 21г. Ровно год. Июля ждать не буду, привьюсь пораньше.

Гость||

Антиваксера куда не поцелуй везде все равно опа.

Гость||

Гость писал(а):

> Антиваксера куда не поцелуй везде все равно опа.

В тебе оно бурлит, ты им захлёбываешься.

Имя: Гость
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