«Россия - страна возможностей» принимает заявки на участие

01.12.2021 | 18:45

По всей России началась заявочная кампания на участие в проектах платформы «Россия - страна возможностей». Участвуя в них, можно поступить в престижный вуз, пройти стажировку в одной из ведущих компаний, найти наставника и даже начать собственное дело. «Прокачать» лидерские и управленческие компетенции можно в треке «Развитие» конкурса «Лидеры России».

Для студентов также открыта регистрация на масштабную олимпиаду «Я - профессионал» и проект по решению кейсов «Профстажировка 2.0». Еще принимаются заявки на акцию для молодых специалистов «Время карьеры». Каждый из конкурсов поможет зарекомендовать себя среди работодателей, получить возможность пройти стажировку или найти работу в ведущих компаниях страны.

От педагогов принимаются заявки на профессиональный конкурс «Флагманы образования». Продолжается регистрация и на хакатоны по искусственному интеллекту.

«Как вы сами оцениваете этот пройденный путь и что считаете наиболее важным сегодня и в ближайшее время?» - задал вопрос Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вы неоднократно говорили, что главное богатство нашей страны - это люди. У нас, действительно, они такие талантливые и неравнодушные, целеустремленные, и системная работа, которая по вашей инициативе проходит, по выявлению талантов, по их продвижению, по их развитию дает свои плоды. На сегодня у нас 26 проектов на нашей платформе, более 8 миллионов человек уже поучаствовали. Более 26 тысяч - это победители и призеры.

Во время этого проекта - около 300 назначений на такие серьезные посты, среди них 2 губернатора, 6 заместителей федеральных министров, 4 мэра городов, вице-президенты крупных компаний, генеральные директора, главврачи больниц и другие», - ответил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По всей стране на базе университетов платформа «Россия - страна возможностей» открывает центры компетенций, в которых любой желающий сможет пройти комплексную оценку навыков и получить рекомендации для профессионального и личностного развития. Участие во всех проектах платформы бесплатное. Подробнее - на сайте rsv.ru.