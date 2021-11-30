За зиму из Заречного хотят вывезти 10 лосей

30.11.2021 | 09:04

До весны из Заречного планируют вывезти 10 лосей. Всего сейчас в городе обитает 15 животных этого вида.

Таковы данные мониторинга, проведенного экологами управления материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления ЗАТО.

«Есть понимание, что такого количества крупных диких животных для нашего города много. Практически каждый день к спасателям управления гражданской защиты поступают запросы о выдворении лосей с территорий детских садов, школ, дворов жилых домов.

Понимая серьезность ситуации, мы были вынуждены обратиться в минлесхоз с просьбой провести мероприятия по регулированию численности животных на территории Заречного», - цитирует «Город Z» начальника управления МТО Татьяну Пчелинцеву.

К делу приступят, как только в закрытом городе ляжет первый снег. Работы планируют завершить до конца февраля. К ним, возможно, привлекут сотрудников зоопарка. Необходимо обездвижить лося, погрузить его в автомобиль, транспортировать и после реанимировать.