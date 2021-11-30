Общество

За зиму из Заречного хотят вывезти 10 лосей

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До весны из Заречного планируют вывезти 10 лосей. Всего сейчас в городе обитает 15 животных этого вида.

Таковы данные мониторинга, проведенного экологами управления материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления ЗАТО.

«Есть понимание, что такого количества крупных диких животных для нашего города много. Практически каждый день к спасателям управления гражданской защиты поступают запросы о выдворении лосей с территорий детских садов, школ, дворов жилых домов.

Понимая серьезность ситуации, мы были вынуждены обратиться в минлесхоз с просьбой провести мероприятия по регулированию численности животных на территории Заречного», - цитирует «Город Z» начальника управления МТО Татьяну Пчелинцеву.

К делу приступят, как только в закрытом городе ляжет первый снег. Работы планируют завершить до конца февраля. К ним, возможно, привлекут сотрудников зоопарка. Необходимо обездвижить лося, погрузить его в автомобиль, транспортировать и после реанимировать.

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Источник — gorodz.info
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Гость||

Коренных переселяют. Ужас

Гость||

Нужно срочно ворота заваривать.

Гость||

Красный петух бушует.

Гость||

Позовите Рашкина.

Гость||

Координаты куда вывозят. Друг охотник интересуется)))

Гость||

Рашкин не дремлет.

Гость||

Гость писал(a):

Позовите Рашкина.
Вы Рашкина сажаете?

Нет только расследуем.

Политическое.

Гость||

Куда вывозить,их и так в лесах предостаточно,летом за грибами в лес страшно зайти, кругом лосиное г...,раньше их столько не было,отстреливали что ли лучше,нужно как то контролировать численность,или волков из Тамбова завезите

Гость||

Сначала рабочих на заводе отстранили за отсутствие вакцинации, теперь лосей и тех отстраняют от привычных средств существования...

Гость||

вообще то это их исконная земля

Гость||

И как их хотят вывозить? Усыплять? Так в прошлый раз один не проснулся, так его крепко ширнули! Вы лосей не трожте, ироды, это жестокое обращение, их подкармливать надо, а не выгонять! Чинков лучше проредите, а то слишком много развелось для маленького городка!

Имя: Гость
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