В Пензенской области усилят контроль за реализацией спиртного

30.11.2021 | 18:17

Объемы продажи алкоголя в регионе растут, и суммы штрафов за нарушения правил в этой сфере тоже увеличиваются. Недавно даже был побит своеобразный рекорд.

«Впервые в Пензенской области было принято решение арбитражным судом по части 3 статьи 14.17 (незаконный оборот алкогольной продукции), наложен штраф 250 000 рублей. Всего таких протоколов и решений 8, общая сумма штрафов составляет 2 500 000 рублей. Последний был буквально на прошлой неделе: индивидуальный предприниматель оштрафован на 500 000 рублей», - сообщил заместитель начальника управления Министерства сельского хозяйства Пензенской области Павел Гусев.

В розницу в регионе спиртными напитками торгуют 380 лицензиатов на 2 005 объектах, закупкой и поставками вино-водочной продукции занимаются 9 организаций. Но на рынок регулярно просачивается алкоголь с отсутствием акцизов, а порой и ненадлежащего качества. За 9 месяцев 2021-го от употребления такого спиртного в области скончались 155 человек. Погибшие есть в разных районах области.

«Нам, к сожалению, нечем похвалиться. В этом году - рост смертей от отравления алкоголем по сравнению с предыдущим годом: в 2020 году их было 5, в 2021 году - 12», - отметила заместитель главы администрации Каменского района Ольга Логачева.

По фактам незаконного ввоза, производства и оборота поддельных спиртных напитков, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей, возбуждено 82 уголовных дела.

«На территории региона пресечена деятельность 2 групп, которые организовали не только сбыт, но и изготовление с целью последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции. Если в первом случае реализация осуществлялась через определенные питейные заведения, то вторая преступная группа, которая нами была задержана в ноябре текущего года, уже реализацию, сбыт контрафактного алкоголя осуществляли через мини-маркеты», - рассказал начальник УЭБиПК УМВД России по Пензенской области Ренат Алмаев.

В преддверии новогодних праздников контроль за реализацией спиртного в области будет усилен.