Пензенцам напомнили, в каких случаях ПЦР делают бесплатно

Жителям Пензенской области напомнили, в каких случаях ПЦР-тесты на коронавирус проводятся бесплатно.
Так, по полису обязательного медицинского страхования сдавать анализ можно при наличии признаков острого простудного заболевания неясной этиологии при появлении симптомов.
Кроме того, мазок из рото- и носоглотки безвозмездно берут для проверки эффективности лечения COVID-19 и подтверждения окончательного выздоровления, а также при положительном результате экспресс-теста на коронавирус для подтверждения диагноза.
«Регионы в рамках реализации территориальных программ вправе вводить дополнительные основания для бесплатного ПЦР-тестирования. Например, такая мера может распространяться на людей, контактировавших с больным COVID-19, в субъектах с наиболее острой эпидемической ситуацией», - сообщили в ТФОМС Пензенской области.
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