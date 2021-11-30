Пензенцам напомнили, в каких случаях ПЦР делают бесплатно

30.11.2021 | 17:30

Жителям Пензенской области напомнили, в каких случаях ПЦР-тесты на коронавирус проводятся бесплатно.

Так, по полису обязательного медицинского страхования сдавать анализ можно при наличии признаков острого простудного заболевания неясной этиологии при появлении симптомов.

Кроме того, мазок из рото- и носоглотки безвозмездно берут для проверки эффективности лечения COVID-19 и подтверждения окончательного выздоровления, а также при положительном результате экспресс-теста на коронавирус для подтверждения диагноза.

«Регионы в рамках реализации территориальных программ вправе вводить дополнительные основания для бесплатного ПЦР-тестирования. Например, такая мера может распространяться на людей, контактировавших с больным COVID-19, в субъектах с наиболее острой эпидемической ситуацией», - сообщили в ТФОМС Пензенской области.