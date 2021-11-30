Общество

На железнодорожных путях Пензы провели акцию «Внимание, переезд!»

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«Внимание, переезд!» - акцию, направленную на пресечение трагедий на железнодорожных путях, провели пензенские госавтоинспекторы совместно с представителями РЖД.

«К сожалению, многие забывают, что электрички, поезда идут с большой скоростью и даже при применении экстренного торможения тормозной путь поезда составляет от 1 500 до 2 000 метров. Водители пытаются выиграть несколько секунд, в итоге ставят под угрозу не только свою жизнь, но и здоровье своих пассажиров», - сообщил главный инженер Пензенской дистанции пути Алексей Князев.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят обследование железнодорожных переездов, обращают внимание на их соответствие техническим нормам при эксплуатации, содержании и обустройстве», - отметил начальник отделения ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Алексей Матюкин.

Также инспекторы вместе с железнодорожниками постоянно проводят профилактические беседы с водительским составом в различных организациях и учреждениях и напоминают, что за нарушение правил пересечения переездов предусмотрены либо штраф, либо лишение удостоверения на срок от 3 до 6 месяцев, а при повторном - на 1 год.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Очень часто акция проходит на переезде, как на пьяную дорогу ехать, ул.Гагарина, горит красный, а бедолага дежурный машет всеми крыльями,мол проезжайте, тут светофор глючит... Вот это вот акция!!!

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