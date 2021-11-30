Для пензенцев провели форум по экспорту товаров

30.11.2021 | 20:51

Библиотека имени М. Ю. Лермонтова на один день превратилась в бизнес-центр. Здесь организовали форум «Экспорт-2022. От локального к глобальному». Вести дела с зарубежьем пензенцев учили специально приглашенные эксперты.

«Абсолютно другое законодательство, другой менталитет, зачастую другие вкусовые пристрастия, другая культура потребления - это все те моменты, на которые мы как раз нацелены. Экспорт - это необходимость, это важно, это прибыльно и это тренд, который продлится еще несколько лет как минимум», - рассказал Николай Ереев (г. Нижний Новгород).

Из Пензенской области поставляют мебель, кондитерские изделия, мясо - и не только.

«Дела обстоят неплохо: у нас по прошлому году объем экспорта был 403 млн долларов. При этом весь этот экспорт не сырьевой», - сообщил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Александр Сорокин - будущий экономист. Студента привлекает предпринимательство.

«Все бизнес-проекты, договоры заключаются преимущественно из-за того, как преподнесет себя предприниматель коллегам из других стран. Знание такого предмета, как межкультурные коммуникации», я считаю, одно из самых важных», - отметил участник форума Александр Сорокин.

Пензенскую продукцию прежде всего везут в страны бывшего Советского Союза и Китай.