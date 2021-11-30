Для пензенцев провели форум по экспорту товаров

Библиотека имени М. Ю. Лермонтова на один день превратилась в бизнес-центр. Здесь организовали форум «Экспорт-2022. От локального к глобальному». Вести дела с зарубежьем пензенцев учили специально приглашенные эксперты.
«Абсолютно другое законодательство, другой менталитет, зачастую другие вкусовые пристрастия, другая культура потребления - это все те моменты, на которые мы как раз нацелены. Экспорт - это необходимость, это важно, это прибыльно и это тренд, который продлится еще несколько лет как минимум», - рассказал Николай Ереев (г. Нижний Новгород).
Из Пензенской области поставляют мебель, кондитерские изделия, мясо - и не только.
«Дела обстоят неплохо: у нас по прошлому году объем экспорта был 403 млн долларов. При этом весь этот экспорт не сырьевой», - сообщил врио заместителя председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.
Александр Сорокин - будущий экономист. Студента привлекает предпринимательство.
«Все бизнес-проекты, договоры заключаются преимущественно из-за того, как преподнесет себя предприниматель коллегам из других стран. Знание такого предмета, как межкультурные коммуникации», я считаю, одно из самых важных», - отметил участник форума Александр Сорокин.
Пензенскую продукцию прежде всего везут в страны бывшего Советского Союза и Китай.
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