Пензенцам назвали отличительные признаки вирусной пневмонии

29.11.2021 | 12:02

Врач-пульмонолог Пензенской областной больницы имени Н. Н. Бурденко Елена Демчук рассказала о течении коронавируса и объяснила, чем вирусная пневмония отличается от бактериальной.

Ее слова прозвучали в эфире программы «Наше здоровье» на 11 канале.

«Клинически начало одинаковое (температура, кашель, одышка), но вирусная пневмония - это всегда двусторонний процесс, это может быть очень быстрое прогрессирование поражения с 10-5-3% до тотального поражения легких.

И чем новее штамм коронавируса (в настоящее время почти стопроцентно идет дельта-штамм), тем прогрессирование от первой стадии заболевания до конечной становится все короче, особенно у пожилых людей, у людей с сопутствующей патологией (сахарным диабетом, хронической болезнью почек)», - подчеркнула она.

Елена Демчук констатировала, что в отличие от бактериальной пневмонии при ковиде падает сатурация легких (насыщенность крови кислородом), быстро появляется дыхательная недостаточность.

«И, к сожалению, практически с первых дней болезни пациентам с тяжелым ковидом приходится не только назначать определенные препараты, в частности противовирусные и противовоспалительные, но и обеспечивать респираторную поддержку - кислород идет либо в канюлях, либо в масочном режиме, либо это искусственная вентиляция легких», - пояснила она.