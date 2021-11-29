Общество

Пензенские резервисты отправились на сборы в Ульяновск

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На сборном пункте Пензенской области потянуло дымком. На полевой кухне готовили гречневую кашу и чай. А неподалеку расположился военный оркестр. Звучал гимн страны.

В торжественной обстановке отправляли на сборы мужчин, у которых еще есть порох в пороховницах. Это резервисты. В регионе сформирован целый мотострелковый батальон численностью 300 с лишним человек.

«Резервисты заключают контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации на три года, являются такими же военнослужащими. В ходе проведения сборов на них предоставляются все льготы, денежное довольствие. Они будут вызываться на трехдневные сборы раз в месяц. И также с ними будут проводиться военные сборы по месяцу раз в полгода», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

Защитников Родины ждут занятия по строевой и огневой подготовке, знакомство с новыми видами военной техники. В мобильный резерв зачислены солдаты и сержанты в возрасте до 40 лет, офицеры до 45. Все они прошли предварительный отбор и по собственному желанию захотели вспомнить армейские будни.

«Я служил в 2003-2009-м. Внутренние войска, город Грозный. Привлекло то, что заключается контракт и у меня будут льготы для поступления в военное училище», - рассказал резервист Владимир Никонов (г. Каменка).

«Вы первые, кто в Пензенской области поступили в мобилизационный резерв. Это новое и в деятельности военных комиссариатов, и в деятельности вооруженных сил», - подчеркнул министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в области Василий Ложкин.

Проходить сборы будут в Ульяновске, на базе военной части.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

я не ходил туда и этим горжусь

Гость||

Неплохо.Месяц отдыха от семьи и работы с сохранением зарплаты,да на полном пансионе.Еще и значок какой нибудь дадут.Но вот если вдруг война с империалистической гидрой- уже хрен закосишь.

Гость||

Партизаны,алкоголь.........вот и вся служба

Гость||

Митинги разгонять готовят? Или яхты защищать?

Гость||

Нормальные все дома и на работу ходят.Алкашей набрали?

Гость||

Гость писал(a):

Нормальные все дома и на работу ходят.Алкашей набрали?
В деревнях работа не у всех есть

Гость||

Что у вам кухня на полуспущенных.

Гость||

Теперь их к Украине поближе?

Гость||

Это те, кого жёны достали? Я бы тоже пошел, жалко возраст уже не позволяет

Гость||

Дичь и очень пугающее перспективы

Имя: Гость
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