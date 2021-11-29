Пензенские резервисты отправились на сборы в Ульяновск

На сборном пункте Пензенской области потянуло дымком. На полевой кухне готовили гречневую кашу и чай. А неподалеку расположился военный оркестр. Звучал гимн страны.
В торжественной обстановке отправляли на сборы мужчин, у которых еще есть порох в пороховницах. Это резервисты. В регионе сформирован целый мотострелковый батальон численностью 300 с лишним человек.
«Резервисты заключают контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации на три года, являются такими же военнослужащими. В ходе проведения сборов на них предоставляются все льготы, денежное довольствие. Они будут вызываться на трехдневные сборы раз в месяц. И также с ними будут проводиться военные сборы по месяцу раз в полгода», - сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.
Защитников Родины ждут занятия по строевой и огневой подготовке, знакомство с новыми видами военной техники. В мобильный резерв зачислены солдаты и сержанты в возрасте до 40 лет, офицеры до 45. Все они прошли предварительный отбор и по собственному желанию захотели вспомнить армейские будни.
«Я служил в 2003-2009-м. Внутренние войска, город Грозный. Привлекло то, что заключается контракт и у меня будут льготы для поступления в военное училище», - рассказал резервист Владимир Никонов (г. Каменка).
«Вы первые, кто в Пензенской области поступили в мобилизационный резерв. Это новое и в деятельности военных комиссариатов, и в деятельности вооруженных сил», - подчеркнул министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в области Василий Ложкин.
Проходить сборы будут в Ульяновске, на базе военной части.
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я не ходил туда и этим горжусь