Компания «Дамате» построила высокотехнологичную автомойку

29.11.2021 | 15:14

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, сделала очередной шаг по усилению мер биобезопасности на своих предприятиях в Пензенской области, построив высокотехнологичную автомойку.

В возведение объекта вложено более 100 млн рублей. Основная его задача - усилить биологическую защиту площадок содержания индейки. Для этого производится качественная мойка и дезинфекция технологического, специализированного и грузового транспорта, который обслуживает данные площадки.

Двухпостовая мойка - это двухэтажное здание с административными помещениями. Она работает круглосуточно. Согласно проекту, производительность объекта - около 38 единиц транспорта в сутки.

Транспорт не только моется, но и тщательно дезинфицируется и изнутри, и снаружи. Здание оснастили вентиляцией, кондиционерами, провели электричество, отопление и установили систему оборотной очистки воды для очистки стоков.

С момента своего возникновения компания «Дамате» особое внимание уделяет обеспечению санитарной безопасности производства и продукции. В текущем году специалисты продолжили выполнять план мероприятий по управлению биологическими рисками на предприятиях. План охватывал весь жизненный цикл продукции: инкубацию яйца, подращивание и откорм птицы, переработку сырья и изготовление продукции.

«Соблюдение самых строгих мер биологической, пищевой и санитарной безопасности производства - это основа нашего бизнеса. Все мероприятия в этой сфере являются системными и постоянными. Мы традиционно направляем значительные усилия и финансовые средства на решение этих вопросов. В результате выполнения годового плана внедрены и поддерживаются эффективные меры по усилению биобезопасности персонала, помещений, транспорта, оборудования как на основных производственных объектах, так и на объектах инфраструктуры», - сказал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.