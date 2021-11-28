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Общество

В Пензе подростков предостерегли от необдуманных действий в соцсетях

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С ненавистью и ксенофобией, то есть нетерпимостью ко всему чужому, незнакомому, иностранному, юным пензенцам не по пути. В Доме молодежи проходит мероприятие, целью которого является пресечение в подростковой среде экстремистской деятельности.

«Особенно это актуально в сети интернет. Потому что зачастую необдуманный комментарий в социальной сети может вызвать всплеск каких-то негативных последствий, вражды, ненависти к определенным национальностям. Пензенская область - многонациональный регион, народы живут в дружбе и согласии», - объяснил директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

Участники онлайн-конференции, студенты и школьники, задают самые разные вопросы, в том числе и о наказании за экстремистскую деятельность.

«На самом деле их ответственность интересует только после того, как они совершат проступок и уже в кабинете следователя просят простить, просят прощения у родителей за серьезное преступление или правонарушение», - отметила специалист Дома молодежи Наталья Дьячкова.

На онлайн-конференцию были приглашены и представители УМВД, от профессионального взгляда которых ничто не ускользало.

Подросткам также напомнили о том, что их сверстники часто размещают в интернете материалы, запрещенные к распространению на территории Российской Федерации.

Такие источники установить сотрудникам правоохранительных органов не составит большого труда. И в этом случае никакие фейковые аккаунты, вымышленные имена или чужие фотографии не помогут избежать уголовной ответственности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Запугивают????? Кумир многих Моргенштерн, что он скажет так будут вести себя большинство из современной молодежи

Гость||

За детей уже взялись, запугивают с малолетства, что бы не вякали против, а только ура кричали, опыт совдепа применяют, когда сразу исключали ото всюду, а если что в психушку,ужас, но тогда хоть все бесплатно было, а сейчас обдирают и рот еще затыкают, за твои же деньги! Эта дьячкова прямо пропаганду день и ночь ведет, тьфу!

Гость||

Специалист? Раньше это нквд называлось...

Гость||

Какая говорящая фамилия

Гость||

penzainform.ru писал(a):

отметила специалист Дома молодежи Наталья Дьячкова.
какое только отношение они имеют к молодежи, в школы их директора зовут, представляю детей на этих лекциях, забитых и скромных может пытаются обрабатывать но и те в одно ухо пропустили из другого выпустили

Гость||

Сколько насоздавали ненужных рабочих мест, и фамилии все известные. Это конец городу.

Имя: Гость
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