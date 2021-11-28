В Пензе подростков предостерегли от необдуманных действий в соцсетях

28.11.2021 | 16:50

С ненавистью и ксенофобией, то есть нетерпимостью ко всему чужому, незнакомому, иностранному, юным пензенцам не по пути. В Доме молодежи проходит мероприятие, целью которого является пресечение в подростковой среде экстремистской деятельности.

«Особенно это актуально в сети интернет. Потому что зачастую необдуманный комментарий в социальной сети может вызвать всплеск каких-то негативных последствий, вражды, ненависти к определенным национальностям. Пензенская область - многонациональный регион, народы живут в дружбе и согласии», - объяснил директор Дома молодежи Сергей Зиновьев.

Участники онлайн-конференции, студенты и школьники, задают самые разные вопросы, в том числе и о наказании за экстремистскую деятельность.

«На самом деле их ответственность интересует только после того, как они совершат проступок и уже в кабинете следователя просят простить, просят прощения у родителей за серьезное преступление или правонарушение», - отметила специалист Дома молодежи Наталья Дьячкова.

На онлайн-конференцию были приглашены и представители УМВД, от профессионального взгляда которых ничто не ускользало.

Подросткам также напомнили о том, что их сверстники часто размещают в интернете материалы, запрещенные к распространению на территории Российской Федерации.

Такие источники установить сотрудникам правоохранительных органов не составит большого труда. И в этом случае никакие фейковые аккаунты, вымышленные имена или чужие фотографии не помогут избежать уголовной ответственности.