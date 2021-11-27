Пензенские полицейские занялись профориентацией школьников

27.11.2021 | 17:30

Где работать и чем заниматься, старшеклассникам школы № 11 поведали представители пензенской полиции, рассказав, в каких вузах можно получить специальное образование, по каким предметам готовиться.

«ЕГЭ в основном по русскому языку и обществознанию, дополнительные экзамены - физическая подготовка (непосредственно в институте) и русский язык (либо тестирование, либо изложение)», - сообщил инспектор отдела УМВД России по Пензенской области Сергей Безроднов.

Усиливать придется не только знания по учебным предметам - подтягиваться и быстро бегать претенденты на бесплатное обучение тоже должны уметь.

«Юношам придется сдавать подтягивания, бег на 100 метров и на 1 000; девушкам - отжимания, пресс за 30 секунд и тоже бег на 100 и на 1 000 метров», - рассказал школьник Игорь Паньжинский.

Со школой № 11 полицейские сотрудничают давно, здесь есть класс правоохранительного профиля. Однако подобные встречи со старшеклассниками проводятся и в других учебных заведениях Пензы и области.