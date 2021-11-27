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Общество

Пензенские полицейские занялись профориентацией школьников

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Где работать и чем заниматься, старшеклассникам школы № 11 поведали представители пензенской полиции, рассказав, в каких вузах можно получить специальное образование, по каким предметам готовиться.

«ЕГЭ в основном по русскому языку и обществознанию, дополнительные экзамены - физическая подготовка (непосредственно в институте) и русский язык (либо тестирование, либо изложение)», - сообщил инспектор отдела УМВД России по Пензенской области Сергей Безроднов.

Усиливать придется не только знания по учебным предметам - подтягиваться и быстро бегать претенденты на бесплатное обучение тоже должны уметь.

«Юношам придется сдавать подтягивания, бег на 100 метров и на 1 000; девушкам - отжимания, пресс за 30 секунд и тоже бег на 100 и на 1 000 метров», - рассказал школьник Игорь Паньжинский.

Со школой № 11 полицейские сотрудничают давно, здесь есть класс правоохранительного профиля. Однако подобные встречи со старшеклассниками проводятся и в других учебных заведениях Пензы и области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Звучит угрожающе.

Гость||

Рассказали, как устривать облавы, "винтить" мирных граждан, избивать дубинками, ломать?

Гость||

пусть проклянет Господь эту действительность!

Гость||

Скоро на одного мужика-три генерала будет....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенские полицейские занялись профориентацией школьников
А почему именно полицейские? Они-то тут с какого боку? И причем здесь отжимания, бег и прочая лабуда?

Гость||

Щас без виртуозного владения дубинкой или шваброй в органы ни-ни!

Гость||

То попы пытаются воспитанием заняться, то менты. Очередь желающих нассать в ущи неокрепшим умам огромная.

Гость||

Учат как правильно любить Путина и его друзей.Смешно,конечно,но это наша Родина на данный момент.

Гость||

Холуи режима это скрепа!

Гость||

Гость писал(a):

То попы пытаются воспитанием заняться, то менты. Очередь желающих нассать в ущи неокрепшим умам огромная.
Вообще, это называется формирование выгодных для правящих элит "социальных инстинктов", профессора Сергея Савельева почитайте, или видео на ютубе посмотрите, у него вроде канал есть. Отодвинуть от воспитания родителей, а поручить его всевозможным политрукам из школы, ЮнАрмии, просто "армии" и прочего, которые выведут из человека "идеального" управляемого члена общества с катастрофически заниженной самооценкой и гипертрофированным чувством долга, конформного и забитого.

Гость||

Рассказывал ученикам как честных людей на митингах дубинками охаживать.

Гость||

Хотите победить врага/народ/, воспитайте его детей/в нужном ключе/.

Гость||

Маразм крепчает. Почему человек который нигде и никому не нужен кроме как в полиции - еще и может кого то учить?

Гость||

Воровать и крышевать учат?

Гость||

Ничего удивительного у нас главный в ПГУ тоже оттуда начинал.

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Имя: Гость
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