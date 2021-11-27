Пензенские музеи приняли дар от «Дома русского зарубежья»

27.11.2021 | 16:30

«Дом русского зарубежья имени А. И. Солженицына» передал музею А. И. Куприна по случаю 40-летия учреждения ценные материалы. Четыре книги эмигрантских издательств с произведениями русского писателя теперь смогут увидеть не только научные сотрудники, но и посетители экспозиции.

«Мы бесконечно благодарны за то, что пополнятся фонды, пополнятся мемории. Будем с большой любовью хранить и использовать», - отметила заведующая музеем А. И. Куприна Мария Рожкова.

Одновременно в дар объединению литмузеев передали сканированные копии архивных документов, которые хранятся в «Доме русского зарубежья». Материалы относятся к 1923-1934 годам.

«Это письма и Куприна, и связанные с Куприным, о Куприне», - уточнила сотрудник «Дома русского зарубежья» Марина Сорокина.

Церемония состоялась в Литературном музее.