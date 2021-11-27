ГУ МЧС и управление образования Пензы заключили соглашение

27.11.2021 | 20:00

Любители подледного лова не столько разматывают удочки, сколько прощупывают замерзшую толщу. Слишком обманчива и небезопасна сейчас поверхность водоемов. Казалось бы, она прочно затянута в ледяной панцирь, но в любой момент человек может оказаться в полынье.

«Обращаемся ко всем любителям подледного лова по поводу соблюдения элементарных требований безопасности и рекомендуем при себе иметь спасательные жилеты», - напомнил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

Не помешает вооружиться и несложными спасательными устройствами, которые могут пригодиться провалившимся под лед.

Несколько десятков простейших приспособлений изготовят воспитанники центра технологического обучения. Соглашение о взаимодействии между руководством ГУ МЧС по области и управлением образования города подписано.

«Это послужит примером для ребят всей области, чтобы сегодня, сейчас оказать помощь и поддержку своим родителям, которые любят заниматься рыбалкой. Беспокойство об их здоровье и безопасности - важный момент», - отметила начальник Управления образования г. Пензы Лилия Чащина.

В рамках соглашения школьники примут участие и в других волонтерских акциях, направленных на предупреждение несчастных случаев на водных объектах.