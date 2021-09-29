Уполномоченный по правам человека в области ответит на обращения

29.09.2021 | 09:37

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова анонсировала работу горячей линии.

Звонки жителей региона будут приниматься 1 октября, в Международный день пожилых людей. Обратиться к Елене Роговой можно будет с 9:00 до 17:00.

Номера горячей линии: 8(8412)-68-16-23 и 8(8412)-68-16-24.

Кроме того, обращения принимаются на электронную почту upch58@mail.ru и в Instagram-аккаунте уполномоченного instagram.com/rogovae58.