Уполномоченный по правам человека в области ответит на обращения

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова анонсировала работу горячей линии.
Звонки жителей региона будут приниматься 1 октября, в Международный день пожилых людей. Обратиться к Елене Роговой можно будет с 9:00 до 17:00.
Номера горячей линии: 8(8412)-68-16-23 и 8(8412)-68-16-24.
Кроме того, обращения принимаются на электронную почту upch58@mail.ru и в Instagram-аккаунте уполномоченного instagram.com/rogovae58.
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