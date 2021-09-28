Пензенцам рассказали о фейках, связанных с допобразованием

28.09.2021 | 10:53

Пензенские активистки из числа родителей школьников, создавшие группу sovet_roditeli_penza в Instаgram, рассказали другим мамам и папам о том, что нужно знать о сертификатах на дополнительное образование.

Информация у них появилась после встречи с врио зампреда регионального правительства Ларисой Рябихиной и врио министра образования Александром Воронковым.

Итоги беседы активистки подвели тезисно:

«1) Вы имеете право на дополнительное образование и без сертификата ПФДО, т. е. без регистрации в навигаторе дополнительного образования. При этом ребенок может посещать до трех секций.

2) Зарплата педагогов не зависит от наличия или отсутствия сертификата у ребенка.

3) Сообщения, рассылаемые по родительским чатам, о том, что с 1 сентября зачисление в кружки без сертификата ПФДО проводиться не будет, является ФЕЙКОМ. Со слов врио министра образования Пензенской области.

4) Регистрация в навигаторе дополнительного образования законодательно не установлена, т. е. нет такой обязанности - регистрироваться.

5) Учет детей в системе доп. образования для персонифицированного финансирования сам по себе рационален. Но здесь не должны быть нарушены федеральные законы. Таким образом, 210-ФЗ в совокупности с 152-ФЗ и положениями Конституции (ст. 2, 3, 7, 15, 18, 28, 29), ГК РФ ст. 19 гарантируют традиционный способ учета данных детей не автоматизированным способом, т. е. без регистрации в навигаторе».

Активистки пояснили, что многие механизмы работы сертификатов по объективным причинам до сих пор неясны, однако отказать заниматься в секции ребенку не могут. В таком случае нужно подать заявление на дополнительное образование без регистрации.

«Мы очень надеемся, что данная информация будет доведена до сведения педагогов и тренеров, которые активно занимаются «агитацией» по регистрации детей в навигаторе», - заключили активистки.