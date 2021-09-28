Общество

Мельниченко назвал первостепенной задачей формирование правительства

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Торжественная церемония вступления в должность губернатора Олега Мельниченко - событие государственного масштаба. Она началась с вноса флагов России и Сурского края. Затем в соответствии с Уставом Пензенской области избранный глава региона принес присягу.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Пензенской области добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Пензенской области, верно служить народу», - произнес губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В его адрес поступило множество поздравительных телеграмм - от Председателя Правительства РФ и министра обороны, руководителей федеральных структур, сенаторов, мэра Москвы и других. Некоторые из высокопоставленных лиц лично прибыли на церемонию.

«Пензенской области повезло с губернатором, потому что такой колоссальный опыт работы на федеральном уровне будет абсолютно точно востребован в интересах области и всех ее жителей», - отметил заместитель председателя СФ ФС РФ Константин Косачев.

«У Олега Владимировича очень много достойных качеств: его образованность, интеллигентность, порядочность, но есть два, которые я хотел бы отменить особенно, - это его основательность и совестливость», - рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.

«Лично зная его как человека целеустремленного, ответственного, который достигает целей, которые ставит вышестоящее руководство, которые ставит население. Я убежден, что так было и так будет всегда», - пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Единственным подарком, врученным губернатору во время этой официальной церемонии, стала икона святителя Иннокентия Пензенского.

«Кстати говоря, доктор церковной истории и член Российской академии наук. И пусть он будет залогом того благословения, которое православная Церковь вам желает на этом нелегком, ответственном пути», - подчеркнул митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Что касается первого шага, которые сделает Олег Мельниченко уже в качестве нового пензенского губернатора, то им станет создание команды единомышленников.

«Сформируем правительство и дальше пойдем по тому, что больше всего необходимо населению. В ходе избирательной кампании мы постоянно проводили социологические исследования, понимаем те проблемы, разрешения которых хотят наши жители»,- пояснил Олег Мельниченко.

Первостепенные из них - в жилищно-коммунальном хозяйстве, на общественном транспорте, в организации медицинской помощи.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Ну с иконой местного какого инокетия это уже перебор

Гость||

Уж не позорились бы с иконками, 21 век на дворе

Гость||

А в министерство культуры войдут те,кто разрешил установить дырявую химеру лошади с лицом и улыбкой героя Советского союза Ю.А.Гагарина,смотрящего на задницу лошади?Нашему городу ждать судебные иски от семьи Гагарина,к скульптору и администрации города? Вряд ли они давали согласие на такое изваяние.

Гость||

Ничего, сформирует правительство, из того что было, где ж других то взять, засучат рукава, при старом то спустя рукава работали, и работать, работать. Вся область на них смотрит, ждут "сингапурского чуда"

Имя: Гость
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