В обслуживаемые УК «Сурская Ривьера» дома поступило тепло

27.09.2021 | 10:19

Внезапное похолодание сместило начало отопительного сезона в Пензе. Старт был дан 17 сентября.

Управляющая компания «Сурская Ривьера» провела необходимые мероприятия для того, чтобы тепло пришло во все 9 домов, обслуживаемых организацией на улице Антонова. Предварительно специалисты сделали опрессовку, гидропромывку. Сейчас все батареи в комплексе высоток теплые.

«Одна из основополагающих задач, стоящих перед управляющей компанией, - минимизировать влияние на многоквартирные дома целого ряда температурных фактов», - сообщила главный инженер Елена Зимонова.

Несмотря на сжатые сроки, удалось выполнить работы с соблюдением всех требований и получить разрешительные документы на подачу теплоносителя на объекты.

После пуска тепла специалисты управляющей компании контролировали, не возникнут ли нештатные ситуации: протечки, воздушные пробки. К счастью, обошлось без них.

«Главная задача коллектива управляющей компании - обеспечить комфортное проживание жителей жилого комплекса «Сурская Ривьера» в осенне-зимний период», - выразила мнение Елена Зимонова.

Жители ЖК «Сурская Ривьера» уже ощутили, как хорошо приходить с улицы, где холодно и сыро, в квартиры, где тепло и уютно. Они благодарят за это свою управляющую компанию.

ООО «УК «Сурская Ривьера» гарантирует потребителям надежное функционирование тепловых объектов в период холодов.