Зареченцы могут стать соавторами выставки о советском детстве

25.09.2021 | 11:30

В музейно-выставочном центре Заречного готовится к открытию экспозиция под рабочим названием «Мое советское детство». Горожане могут принять участие в создании этой выставки.

«Если у вас дома на антресолях, в гараже или на даче хранятся предметы, сделанные во времена Советского Союза, то сотрудники музея будут рады принять их для дальнейшего использования в качестве экспонатов», - пишет портал «Город Z».

Экспонатами могут стать детские вещи советской эпохи: игрушки, настольные игры, школьная форма, спортивный инвентарь, лошадки-качалки, велосипеды и другие предметы, напоминающие о советском детстве.

Сотрудники центра с благодарностью примут новые экспонаты. Планируется, что выставка начнет работать в конце октября.