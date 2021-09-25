В пензенском отделении РСО подвели итоги трудового семестра

25.09.2021 | 20:00

Лагерь «Звездочка» превратился в студенческий городок на три дня. Здесь встретились студенты вузов и колледжей - больше 100 человек.

Парни и девушки собрались, соблюдая все антиковидные требования, чтобы подвести итоги летнего трудового семестра. Пензенская молодежь работала в поездах, убирала урожай на полях и в садах, была задействована в сервисе.

«Для нас важно, что ребята, участвуя во всероссийском педагогическом отряде «Дельфин.ру» в Краснодарском крае, вошли в число лучших вожатых трудового проекта. Из студенческих строительных отрядов, наверное, наша самая главная гордость - отряд «Сириус», который работал на всероссийской стройке «Мирный атом» в Ульяновской области. Ребята стали лучшими и в комиссарской деятельности», - сообщил руководитель регионального отделения РСО Артем Колобов.

Дина Денисова - будущий ветеринарный врач, но летом решила попробовать силы в педагогике и отправилась в детский лагерь.

«Многие столкнутся в будущей жизни с прекрасными созданиями, так что это дает бесценный опыт. В принципе, это прокачка себя», - отметила и. о. командира студенческого отряда.

Говоря о прошлом, студенты не забывают о настоящем. В рамках слета они приняли участие в интеллектуальных турнирах, спортивных состязаниях, прошли полосу препятствий.

На открытую встречу бойцов студотрядов прибыли гости из разных городов страны. Анастасия Корнилова приехала из Ульяновска.

«Обменяться знаниями, навыками, завести новые знакомства, в дальнейшем возможно какое-то сотрудничество. Мы делам общее дело и часто пересекаемся на каких-то объектах», - пояснила девушка.

Слет в лагере «Звездочка» стал для пензенских студентов 15-м по счету.