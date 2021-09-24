Пензенцы смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

24.09.2021 | 14:31

В Пензенской области начался прием заявок от организаций и индивидуальных предпринимателей, основными видами деятельности которых являются физическая культура и спорт, для включения в специальный реестр.

Граждане, пользующиеся спортивно-оздоровительными услугами организаций и ИП, включенных в этот реестр, с 2022 года смогут оформить налоговый вычет.

Заявки на включение в перечень принимает Министерство физкультуры и спорта Пензенской области до 16 октября по адресу электронной почты: sport_706@mail.ru (с пометкой «налоговый вычет, заявка»).

«Пакет документов, который необходимо предоставить организации, определен Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2021 года № 1501. Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, при оплате которых налогоплательщику предоставляется социальный налоговый вычет, утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2021 года № 2466-р», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.