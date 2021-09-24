Общество

Пензенцам хотят запретить украшать дворы покрышками

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Жителям Пензы запретят украшать дворы автомобильными покрышками. Об этом сообщил и. о. начальника управления ЖКХ Вадим Фейгин на сессии городской думы в пятницу, 24 сентября.

Тему поднял депутат Павел Куликов.

«В предлагаемых изменениях (в правила благоустройства. - Прим. ред.) есть момент: запрещается использовать отходы производства и потребления, в том числе автомобильные покрышки, для благоустройства территорий, организаций, клумб. Вы прекрасно знаете, что у нас в некоторых старых районах в связи с тем, что управляйка не занимается благоустройством, сами местные жители из подручных средств что-то делают. Теперь, если мы вносим эти изменения, будут накладываться какие-то штрафные санкции на людей за то, что они так делают?» - поинтересовался он.

Вадим Фейгин уточнил, что будут штрафовать не людей, а организации, которые управляют конкретным домом, чтобы они следили за территориями.

«Что касается уже существующих, мы предложим убрать их», - пояснил и. о. начальника УЖКХ.

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Гость||

это чтобы машинки на газонах ставить

Гость||

Гость писал(a):

это чтобы машинки на газонах ставить
точняк, казлы

Гость||

Кроме запретов ничего придумать не могут. Причем ладно сами бы работали не покладая рук

Гость||

То есть и лебедей из покрышек тоже низя?

Гость||

У вас там весь город в говне.

Гость||

Водятлы этими покрышками себе места караулят

Гость||

обяжите любителей субботников повыкапывать все эти покрышки по всему городу, привлеките бюджетников к такой важной задаче. им все равно занятся не чем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вадим Фейгин уточнил, что будут штрафовать не людей, а организации, которые управляют конкретным домом, чтобы они следили за территориями.
А вместо покрышек что людям дашь, Фейгин?

Гость||

А можно еще мягкие игрушки с деревьев поснимать?

Гость||

Гость писал(a):

А вместо покрышек что людям дашь, Фейгин?
Чистый двор без скульптур из овна и палок?

Гость||

Занятся фейгину нечем. С утра споткнулся о покрышечную клумбу и ему это не понравилось.

Гость||

Покрышками не украшают дворы,а преграждают проезд машинам.Пусть тогда УК делают ограждения.А им это не надо.

Гость||

покрышечная реформа намечается, потом в учебниках истории писать будут.

Гость||

Гость писал(a):

У вас там весь город в говне.
А ты еще по окраинам пройди. Не то увидишь

Гость||

Этот ДУРИК газон возле моего дома как сохранит,сразу авто на ставят?....

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Имя: Гость
Комментарий:

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