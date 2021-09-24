Пензенцам хотят запретить украшать дворы покрышками

24.09.2021 | 11:38

Жителям Пензы запретят украшать дворы автомобильными покрышками. Об этом сообщил и. о. начальника управления ЖКХ Вадим Фейгин на сессии городской думы в пятницу, 24 сентября.

Тему поднял депутат Павел Куликов.

«В предлагаемых изменениях (в правила благоустройства. - Прим. ред.) есть момент: запрещается использовать отходы производства и потребления, в том числе автомобильные покрышки, для благоустройства территорий, организаций, клумб. Вы прекрасно знаете, что у нас в некоторых старых районах в связи с тем, что управляйка не занимается благоустройством, сами местные жители из подручных средств что-то делают. Теперь, если мы вносим эти изменения, будут накладываться какие-то штрафные санкции на людей за то, что они так делают?» - поинтересовался он.

Вадим Фейгин уточнил, что будут штрафовать не людей, а организации, которые управляют конкретным домом, чтобы они следили за территориями.

«Что касается уже существующих, мы предложим убрать их», - пояснил и. о. начальника УЖКХ.