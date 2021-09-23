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Общество

ООО «Центр Плюс» подготовило дома к отопительному сезону

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Подготавливая многоквартирные дома к отопительному периоду 2021-2022 годов, управляющая компания ООО «Центр Плюс» по ОЖФ вместе с теплоснабжающей организацией выполнила работы в 88 многоквартирных домах, расположенных на улицах Воронова, Кижеватова, Российской, Свердлова, Красной, Тамбовской, Токарной, Богданова, Калинина, Окружной, Совхоз-техникум, Мира, Попова, Пацаева, Ленинградской, Тепличной, 40 лет Октября, Бийской.

Работники компании большое количество мероприятий направили на улучшение системы теплоснабжения, в том числе опрессовку, гидропромывку, обследование систем на предмет утечки, осмотр и проверку оборудования на исправность, замену ветхих и утепление пригодных к эксплуатации сетей. Эти действия помогут оперативно обеспечить теплом каждую квартиру.

«Наша главная цель - минимизировать влияние на многоквартирные дома температурных факторов. Перед началом работ по подготовке к отопительному периоду разрабатывается специальная программа. Она включает подробный перечень мероприятий по проверке и подготовке системы», - рассказала руководитель ООО «Центр Плюс» по ОЖФ Наталья Карасева.

Подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону - одно из сложных мероприятий, к которым существует ряд неукоснительных требований, без выполнения которых эксплуатирующая организация не получит разрешительных документов для запуска тепловой энергии на объект теплоснабжения. При успешном завершении всех работ выдается паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному сезону.

В настоящее время все многоквартирные дома, находящиеся в управлении ООО «Центр Плюс» по обслуживанию жилого фонда, имеют паспорта готовности к зиме 2021-2022 годов. В 81 дом тепло уже поступает.

«Подготовка к отопительному сезону считается базовым мероприятием по жизнеобеспечению населения при низкотемпературных атмосферных режимах. Профессионально и своевременно реализованный план мероприятий позволяет обеспечить санитарные нормы проживания и надежное функционирование тепловых объектов в холодный период года», - отмечает Наталья Карасева.

Управляющая компания ООО «Центр Плюс» по обслуживанию жилого фонда:

- основной офис: Пенза, ул. Кижеватова, 19;

- филиал: ул. Ленинградская, 8а;

- круглосуточный телефон: 98-01-00.

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